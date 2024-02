Elezioni Castelfranco, il centrosinistra unito candida Federico Grossi

Sarà Federico Grossi - 36 anni, sposato, laurea in chimica industriale e dipendente di un'importante azienda chimico-conciaria nonché attuale vicesindaco - il candidato Sindaco di tutto il centrosinistra castelfranchese che, partendo da un giudizio positivo sull'operato dell'amministrazione comunale uscente e del Sindaco Gabriele Toti, conferma il suo perimetro naturale rilanciandosi per un nuovo progetto politico in vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno prossimo.

A larghissima maggioranza (su 45 presenti si sono espressi favorevolmente 41 persone, 2 astenuti tra i quali lo stesso candidato e 1 contrario), l’assemblea comunale svoltasi martedì 6 febbraio ha eletto il candidato sindaco dopo un lungo e profondo percorso di ascolto. Infatti, da settembre a dicembre scorso, un gruppo di lavoro presieduto dal segretario Pd Stefano Pertici ha incontrato oltre cinquanta persone tra iscritti e persone esterne rappresentative dell'associazionismo sociale, culturale e sportivo raccogliendo spunti, riflessioni e suggerimenti. Contemporaneamente sono stati avviati incontri con le altre forze politiche del centrosinistra, PSI e Sinistra Italiana, in pieno spirito unitario e di pari dignità.

"Federico Grossi, col suo impegno fuori e dentro l'amministrazione comunale, ha saputo dimostrare in questi anni le proprie capacità e competenze e, anche grazie al suo bagaglio di esperienze professionali in ambito lavorativo nel comparto chimico-conciario, rappresenta senza dubbio un giovane candidato che potrà portare un valore aggiunto all'azione amministrativa. La sua figura ha saputo raccogliere un consenso ampio e condiviso.

La coalizione del centrosinistra ringrazia Gabriele Toti per l’impegno generoso, costante e di alto profilo che ha saputo dimostrare in 11 anni da Sindaco. Un bagaglio di esperienza e di capacità che non dovrà essere disperso. Allo stesso tempo, la coalizione ha affidato a Federico Grossi il compito di aprire un nuovo percorso politico per il Comune di Castelfranco di Sotto che, partendo da quei valori imprescindibili quali pace, lavoro, sostenibilità ambientale nonché il rifiuto di ogni discriminazione sia essa razziale, di genere, religiosa, preveda il coinvolgimento in prima linea di una nuova classe di giovani amministratori insieme a persone di esperienza.

Crediamo nell'unità delle forze progressiste e riformiste come un valore imprescindibile per i nostri elettori perché soltanto insieme possiamo rilanciare un governo locale all'altezza delle aspettative della nostra Castelfranco e delle sue frazioni".