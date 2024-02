Giovedì Grasso, al Carnevale di Viareggio in concerto Elio e Rocco Tanica

Giovedì Grasso al Carnevale di Viareggio con il secondo Corso Mascherato, in notturna. Alle ore 18 il triplice colpo di cannone darà il via alla sfilata delle opere allegoriche sui Viali a Mare.

Sfileranno i nove carri allegorici di prima categoria, i 4 di seconda, le 8 mascherate in gruppo e le 8 isolate, oltre alle pedane aggregative fuori concorso. Per il Corso del Giovedì Grasso il biglietto unico è al prezzo speciale di 15 euro.

CONCERTO DI ELIO E ROCCO TANICA

In attesa del Corso notturno piazza Mazzini accoglierà - dalle ore 16,30 - lo speciale concerto di ELIO e ROCCO TANICA con ospite Mirco Mariani. Il live sarà un’occasione unica per immergersi nella magica atmosfera con la combinazione dell’umorismo dissacrante di Elio e delle geniali creazioni musicali di Rocco Tanica. Mirco Mariani, polistrumentista all’avanguardia, non è nuovo al Carnevale di Viareggio. Lo scorso anno, con i suoi Extraliscio, aveva firmato la colonna sonora della 150° edizione con il brano “La maschera ride” con testo di Pacifico e Moreno Conficconi e musica di Mirco Mariani e Moreno Conficconi, cantato da quest’ultimi insieme a Alessia Dalcielo.

Tanti gli appuntamenti in programma fin dal mattino. Durante l’uscita dei carri dalla Cittadella sarà possibile visitare il Museo del Carnevale, aperto dalle 9 alle 13.

LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI WALTER VELTRONI

La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani” ospita, alle ore 11, la presentazione del libro di Walter Veltroni: “I fratelli che volevano cambiare il mondo”.

Tutto ha inizio con una chiave misteriosa che nonna Lina mette tra le mani di Giovanni, poco prima di morire. Come in una caccia al tesoro, il ragazzo si mette sulle tracce del prezioso regalo che la nonna ha nascosto per lui tra i ricordi della casa di famiglia. La chiave lo conduce al lucchetto di un vecchio diario scritto con una calligrafia minuta. Sfogliando quelle pagine, Giovanni fa un salto indietro nel tempo, al 1960. Scopre una nonna ventenne emigrata negli Stati Uniti, la sua passione per la politica e per un giovane senatore democratico in corsa per le elezioni presidenziali. È John Fitzgerald Kennedy, o semplicemente Jack, come molti lo chiamano, e ha deciso di cambiare l’America. Lina partecipa alla sua campagna elettorale, esulta per la sua vittoria, e alcuni anni dopo prende parte alla battaglia per i diritti civili e contro i pregiudizi razziali del fratello più giovane di John, Robert Kennedy.

Ma un mondo più giusto, senza disuguaglianze e discriminazioni, è forse un’illusione nell’America dell’epoca e i fratelli Kennedy pagano caro il proprio sogno: saranno entrambi assassinati, il primo il 22 novembre del 1963 a Dallas, il secondo il 6 giugno del 1968 a Los Angeles. Lina vive con loro e con tanti giovani americani speranze e delusioni del suo tempo, senza però mai rassegnarsi, seguendo un ideale che guiderà tutta la sua vita e che lascerà in eredità al nipote Giovanni.

RIONE VECCHIA VIAREGGIO PER I BAMBINI

Dalle ore 14 il tradizionale appuntamento per tutti i bambini è all’ombra della Torre Matilde con la Festa organizzata dal Rione Vecchia Viareggio.

RADIO M2O IN PIAZZA MAZZINI

L’animazione musicale in piazza Mazzini inizierà alle ore 15 e sarà a cura di radio m2o partner del Carnevale di Viareggio.

VISTE GUIDATE ALLA SCOPERTA DELLE COSTRUZIONI ALLEGORICHE

Domani è possibile partecipare alla visita guidata all’interno del circuito del Carnevale per scoprire i temi delle opere allegoriche di prima categoria. Il ritrovo è in piazza Mazzini, zona fontana, alle ore 16,30. La visita dura un’ora. Il biglietto costa 5 euro, oltre al biglietto di ingresso. (Prenotazione obbligatoria: 342 9207959).

CORSO MASCHERATO NOTTURNO

Alle ore 18 inizierà la sfilata in notturna. Le costruzioni allegoriche si presenteranno al pubblico sotto l’effetto delle luci artificiali offrendo uno spettacolo speciale e suggestivo.

Al Corso Mascherato torna a sfilare la mascherata in gruppo fuori concorso “il Carnevale è più animato con la eco-band di Cartoon Network e Boomerang!”. In sfilata anche la pedana di radio m2o con l’animazione musicale dei dj e speaker della radio partner del Carnevale 2024.

FESTA RIONALE ALLA VECCHIA VIAREGGIO

Dopo il Corso Mascherato la festa prosegue al Rione Vecchia Viareggio con la serata conclusiva nel cuore storico di Viareggio.

PROSSIMI CORSI MASCHERATI

Il Carnevale di Viareggio 2024 continua con i Corsi Mascherati in programma domenica 11, martedì 13, domenica 18 e sabato 24 febbraio.

Fonte: Ufficio Stampa