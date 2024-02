Incidente autonomo in via delle Colline a Montaione. Un'auto con due persone a bordo è finita fuori strada contro un albero. Ferite di media entità per i due anziani a bordo. Sul posto inviati i vigili del fuoco di Petrazzi, la Misericordia di Castelfiorentino, la Croce Rossa di Certaldo e la Pubblica assistenza di Montespertoli. Il trasferimento è avvenuto in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.