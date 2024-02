L'imbroglio di carta, il libro di Andrea Falaschi presentato alla Libreria Brac di Firenze

Mercoledì 7 febbraio 2024, alle ore 18.30, Andrea Falaschi presenta il suo libro "L'imbroglio di carta" (La grafica pisana, 2021), insieme a Andrea Borghini, Martina Vincenti, Manuele Vestri e Andrea Lippi, alla Libreria Brac di Firenze (via de' Vagellai, 18r).

“La mia è una storia di sangue e ossa, sono un macellaio. Ho da sempre la passione per il cinema, per l’antropologia dell’immagine. Da dove viene, perché viene fatta e a cosa serve. Vivo regolarmente in un piccolo paese nel centro della campagna Toscana, a San Miniato in provincia di Pisa, abitualmente sono invitato da altri macellai, scuole, università di tutto il mondo per insegnare il mio sapere del taglio delle carni e cerco di viaggiare più che posso per nutrire le mie curiosità. Questo è la mia opera prima, omaggio l’evoluzione grafica da come è a come era, una specie di viaggio indietro nel tempo attraverso la mia collezione privata, collezionata durante i miei viaggi.”Andrea Falaschi

Il volume raccoglie manifesti e locandine della settima arte, a ritroso nel tempo dal 2010 al 1934. La collezione di Andrea Falasci, frutto di un’enorme ricerca grafica accompagna in un viaggio nel cinema attraverso le sue trasposizioni cartacee. Ne L’imbroglio di carta ci sono i grandi registi da Antonioni a Carmelo Bene, Luc Besson, Wim Wenders, George Romero, Woody Allen, R.W. Fassbinder e poi Tarkovski, Eastwood, George Lucas, Spielberg, Dario Argento, Marco Ferreri, Altman, Bresson, Pasolini, Godard… per chiudersi, appunto, con Le chalande qui passe più noto con il titolo L’Atalante di Jean Vigo del 1934. Tra gli autori di manifesti una vera messe di autori e illustratori internazionali e tanti italiani su cui svettano Sandro Symeoni, Carlo Antonio Longi e il grande Renato Casaro.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per maggiori informazioni: www.libreriabrac.net