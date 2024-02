Morto 73enne, è finito con l'auto contro un albero a Cecina

Un automobilista di 73 anni è morto questa mattina a Cecina. Si è schiantato con la sua auto contro un albero al margine della carreggiata. L'incidente è autonomo ed è accaduto intorno alle 13 in via Roma. Il settantenne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua auto forse a causa di un malore finendo per impattare contro l'albero, perdendo la vita subito dopo. Sul posto sono intervenuti la polizia e i volontari della Pubblica assistenza di Cecina. Il medico inviato dal 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.