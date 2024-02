Si introduce nell'area archeologica a Santa Maria a Monte e svuota 4 estintori: minorenne denunciato

I Carabinieri di San Miniato hanno denunciato per danneggiamento aggravato un minorenne del luogo, dopo che quattro estintori sono stati svuotati all'interno dell'area archeologica medievale "La Rocca" di Santa Maria a Monte. Il giovane si era introdotto di notte nel sito, danneggiando il sistema antincendio. Le indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e dalle testimonianze dei residenti, proseguono per identificare eventuali complici. La Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze valuterà la responsabilità del giovane nel procedimento minorile.