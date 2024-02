Montepiano, la denuncia di Mazzetti (FI): "Abbattuto tabernacolo di Santa Rita"

Il tabernacolo di Santa Rita a Montepiano, nel comune di Vernio in provincia di Prato, è stato abbattuto. Lo ha reso noto Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, che ha parlato di fatto "gravissimo" e "inaccettabile". La politica ha trasmesso una segnalazione sull'accaduto "a Procura, Soprintendenza, Comune di Vernio e Provincia di Prato, a Carabinieri e anche alla stessa Curia".

Come ricorda la parlamentare, il tabernacolo era "posto in una proprietà privata con affaccio pubblico in via della Badia ed era un simbolo per la nostra popolazione".

Il Comune di Vernio fa sapere che sono stati attivati oggi tutti i controlli da parte della polizia municipale e dei tecnici comunali per riscontrare se ci siano stati abusi o il mancato rispetto di eventuali vincoli storici a cui poteva essere sottoposto il tabernacolo.