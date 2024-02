Tentato omicidio al centro di accoglienza di Monsummano, 33enne fermato mentre scappava in Francia

Individuato il presunto responsabile di un tentato omicidio ai danni di un 24enne egiziano nella casa di accoglienza Giovani e Comunità di Monsummano Terme. I carabinieri lo scorso 29 gennaio sono intervenuti alle 6.20 dopo la segnalazione dell'aggressione ai danni del giovane che stava uscendo per andare a lavorare. Era stato un connazionale 33enne, affermano le prime testimonianze, a colpirlo alle spalle e poi al volto. Ed era stato trovato anche il coltello da cucina usato per il folle gesto, motivato pare da futili motivi del periodo in cui erano ospiti della struttura. L'uomo però era fuggito e dunque sono cominciate le ricerche, mentre il ferito è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le ferite subite. Ha perso infatti l'occhio destro e un polmone è rimasto perforato. Il 31 gennaio scorso è stato trovato il 33enne sul treno Milano-Ventimiglia, dopo lunghe indagini. La polizia ferroviaria ha intercettato l'uomo e i militari di Monsummano e Montecatini lo hanno sottoposto a fermo. Sussisteva il rischio che l'uomo raggiungesse il confine francese per scappare alla giustizia.