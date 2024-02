Vandali spaccano cingolato del Consorzio di Bonifica per i lavori sul torrente Greve

Si erano appena iniziate le prime lavorazioni sul Torrente Greve, a Firenze, nel tratto terminale prima della sua confluenza nel Fiume Arno, che subito si sono dovute fermare.

Uno solo, il primo weekend, è bastato a fermare il mezzo operativo che con la ripresa dell'attività lavorativa settimanale avrebbe dovuto proseguire il lavoro di manutenzione, tipico delle attività di bonifica. Il lunedì mattina gli operatori del Consorzio di Bonifica hanno ritrovato un mezzo completamente inutilizzabile perché con vetri rotti, tubi tagliati e altri danneggiamenti che richiederanno tempo, e soldi, per essere riparati.

E pensare che il mezzo operativo era stato parcheggiato in bella vista sull'argine, come si fa di solito, proprio per scoraggiare furti e danneggiamenti.

Non appena il cingolato tornerà ad essere operativo il Consorzio riprenderà la propria attività di manutenzione del Torrente Greve nel suo tratto terminale, dove oltre allo sfalcio ordinario programmato ogni estate sulle grandi arginature presenti, si interviene ciclicamente per tenere sempre giovane e a livello arbustivo la vegetazione della bassa sponda, prezioso rifugio e corridoio ecologico per molte specie animali, specie nel periodo tra primavera ed estate, ma che necessariamente deve essere periodicamente potato perché non possa crescere così tanto da rischiare di ostacolare il regolare deflusso delle acque.

"Le manutenzioni ordinarie del Consorzio di Bonifica continuano secondo i programmi prestabiliti, nonostante questa e altre battute d'arresto - commenta il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Marco Bottino - per fortuna la nostra struttura amministrativa, tecnica ed operativa ha le risorse, ed è in grado di gestire al meglio ogni imprevisto seguendo le polizze assicurative, i ricambi e le riparazioni; questo ci rende un ente altamente efficiente e concreto a servizio dei fiumi e torrenti e a vantaggio del territorio".

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno