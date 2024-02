A Pisa persi 28 negozi all'anno dal 2012, cresce l'accoglienza, tiene la ristorazione. Persa la metà degli ambulanti

Sono 304 i negozi al dettaglio chiusi a Pisa negli ultimi dieci anni e mezzo, il 24% in meno rispetto al 2012, con una media di 28 attività perse ogni anno, mentre il centro storico tiene mantenendo invariato il suo numero di imprese con 132 attività di commercio al dettaglio registrate. Preoccupante il calo delle attività ambulanti (-38% dal 2012 al 2023), media e grande distribuzione (- 40%) e negozi di tessili, prodotti per la casa e ferramenta (- 36%), mentre aumentano alberghi e servizi di alloggio (+ 35%) e tiene la ristorazione, che pur perdendo il 12% in centro storico dal 2019 (periodo pre Covid), vede il 10% delle attività in più rispetto al 2012, mentre soffrono i bar, calati del 22% sull'intero territorio comunale negli ultimi 10 anni.

È quanto emerge dalla nona edizione dell'Osservatorio sulla demografia d'impresa delle città italiane realizzato a livello nazionale da Confcommercio con il contributo del Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne, che ha fornito i dati sui quali si è sviluppato lo studio.

“Non possiamo essere lasciati soli ad affrontare quel virus cronico e virulento che attacca le nostre città e che prende il nome di desertificazione” – attacca il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Purtroppo questi dati non ci sorprendono affatto, visto che il termometro della febbre è ai massimi livelli da almeno un decennio. Siamo di fronte al conclamato fallimento della politica, che ci ha lasciati soli a combattere contro le grandi piattaforme globali dell'online, che non pagano tasse e impoveriscono città e paesi dei nostri territori, drenando risorse che non investono qui. Il commercio di vicinato, contrariamente ad altre realtà produttive del nostro paese, che prendono fiumi di soldi statali, delocalizzano e licenziano le persone, non riceve aiuti e sostegni, e di fronte alle cosiddette liberalizzazioni selvagge e senza regole, non possono che soccombere, a detrimento dei servizi, della vivibilità, della sicurezza e dell'attrattività delle nostre città. Pisa conferma che le maggiori criticità si registrano soprattutto in periferia, mentre almeno quantitativamente il centro storico tiene, anche se complessivamente la riduzione del commercio al dettaglio segna un arretramento del -24% rispetto al 2012, con un -21% dei negozi tradizionali. Al contempo è drammatica la situazione del commercio ambulante, con punte del -50%, mentre a risollevare le sorti si conferma il comparto turistico e dell'accoglienza, con tendenze in crescita di lungo corso, anche se il comparto dei bar mostra una progressiva flessione. Senza aiuti e sostegni concreti, le insegne delle nostre città sono destinate a spegnersi definitivamente”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa