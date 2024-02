Alla Stazione Leopolda i campionati di danza sportiva

La Stazione Leopolda ospiterà, il 10 e 11 febbraio, i campionati italiani di danza sportiva delle discipline breaking, hip hop e street dance.

A sfidarsi 500 tra atleti e atlete da tutta Italia suddivisi nelle fasce d’età 8/11 anni, 12/15, 16/18 e 19/oltre. L'evento vedrà oltre 40 persone tra staff di gara, giudici nazionali ed internazionali, e si prevedono oltre 1000 presenze per le due giornate tra atleti, accompagnatori e pubblico.

"Un evento prestigioso, che conferma Firenze punto di riferimento nazionale e internazionale di grandi eventi sportivi - ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - sarà anche l'occasione di poter conoscere una disciplina come il breaking che tra pochi mesi farà il suo debutto ai giochi olimpici di Parigi 2024".

Il breaking è uno stile di danza urbana nato nel Bronx di New York negli anni '70 come parte della cultura hip-hop. È caratterizzato da una combinazione di movimenti atletici, tra cui rotazioni, capovolgimenti e altri movimenti complessi del corpo.

Gli atleti di breaking sono conosciuti come Bboys e Bgirls, con la 'B' che sta per 'break' e si riferisce a un breve intermezzo strumentale con ritmi intensi nella musica.