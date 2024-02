Bhalobasa OdV festeggia i suoi 20 anni di attività e progetti in Uganda con un evento

33 anni fa iniziava a Perignano, in provincia di Pisa, la storia di Bhalobasa, un'organizzazione di volontariato che ha mosso i suoi primi passi in India, dopo la visita di Madre Teresa di Calcutta nel 1990 nel paese nel Comune di Casciana Terme Lari.

20 anni fa cominciava poi per Bhalobasa un'altra storia, stavolta in Uganda. Quella dell'India è stata, infatti, e continua a essere una esperienza fondamentale che ha portato il fondatore e presidente onorario, Don Armando Zappolini, e gli altri volontari, a portare il proprio slancio solidale e le proprie opere, in un altro Paese e poi in altri ancora.

"Un'altra bella ed emozionante sfida quella dell'Uganda _ dice il Presidente Alessandro Cipriano_ quella di realizzare le nostre attività, promuovere i nostri sostegni a distanza per far studiare bambine e bambini, disegnare insieme ai referenti locali e portare a termine progetti importanti e mirati, dimostratisi efficaci per migliorare la vita delle persone e le loro capacità di vita, oltre ai viaggi solidali per consentire a coloro che lo desiderano di conoscere e condividere quello che facciamo e i luoghi in cui andiamo. E sono già venti anni, abbiamo festeggiato durante l'ultimo viaggio nel Paese e il 16 febbraio, alle 21:00, festeggeremo dove siamo nati, a Perignano, nel Centro Pastorale madre Teresa di Calcutta."

Don Armando parlerà di Bhalobasa negli anni Duemila e della scelta di andare oltre l'India, il vicepresidente di Bhalobasa, Matteo Ferrucci, e uno dei primi e più importanti volontari, David Pistolesi, racconteranno il primo viaggio. Giovanni Carmignani, responsabile del settore progetti tesserà una storia dei progetti di Bhalobasa nel Paese, Simone Del Cesta, responsabile dei SaD, farà lo stesso con i sostegni a distanza. Stefania Bagnoli, volontaria estremamente esperta, ci farà rivivere la festa a Kampala questa estate, alcuni volontari narreranno storie e incontri particolarmente significativi. Concluderanno i due presidenti, Cipriano e Ferrucci. La partecipazione è libera e gratuita, per informazioni: bhalobasa.it e comunicazione@bhalobasa.it.

Fonte: Comunicazione Bhalobasa OdV