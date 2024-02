Controlli dei carabinieri a Cecina: due denunce per guida sotto alcol o droghe

Durante i servizi per la sicurezza stradale disposti dal Comando Provinciale di Livorno, i Carabinieri di Cecina hanno condotto controlli mirati alla prevenzione della guida sotto l'influenza di alcol e droghe, in linea con le direttive della Prefettura. Durante i controlli, sia di giorno che di notte, è stato sorpreso un muratore tunisino di 41 anni alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. La sua patente è stata immediatamente ritirata e è stata emessa una denuncia nei suoi confronti. In un altro caso, un residente di 46 anni di Cecina è stato denunciato in stato di libertà per aver guidato sotto l'influenza di stupefacenti. Queste azioni di controllo mirano a garantire la sicurezza stradale, data la grave pericolosità di tali comportamenti non solo per il conducente stesso, ma anche per gli altri utenti della strada. I controlli continueranno su tutto il territorio provinciale.