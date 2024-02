Fa un incidente, rifiuta il test in ospedale: denunciato

I carabinieri di Larderello (Pomarance) sono intervenuti su di un incidente avvenuto in orario notturno, durante il quale un automobilista si è capovolto dopo aver perso il controllo dell’auto, senza coinvolgere altre persone o mezzi. Trasportato in ospedale, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi al previsto esame tossicologico per individuare eventuali tracce di alcool nel sangue. Per questo motivo è stato denunciato a piede libero e la patente di guida è stata ritirata.