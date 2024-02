La consigliera del gruppo Misto Costante sosterrà il candidato del centrodestra Picchianti: "Idee chiare, giuste e condivise"

Riportiamo le dichiarazioni della consigliera comunale Rossella Costante del Gruppo Misto del comune di Fucecchio, in merito al sostegno al progetto del candidato sindaco per il centrodestra del comune di Fucecchio, Vittorio Picchianti:

È trascorso del tempo dalla mia uscita dal gruppo consiliare di maggioranza del Partito Democratico, i cui motivi sono del tutto noti, ed è stato tempo, per me, di ripresa e di riflessione. Ho rivissuto il mio percorso politico, lungo ormai un decennio. Idee e impegno, passione e onestà, sogni e speranze, giustizia. La voglia di fare per la nostra città e di esserci per l’altro, nel senso più profondo. Ho ripensato al mio viaggio tra le associazioni e alle battaglie affinché resistessero, anche nei momenti più duri. Ricordo il dialogo creato tra loro, l’unione e la collaborazione che ha portato alla realizzazione di aiuti, non solo per il nostro territorio ma anche per altre zone. Non dimentico il sostegno ai più fragili del nostro paese e l’occhio al benessere di ogni cittadino.

L’attenzione per il mondo della scuola e per i nostri giovani che cercano di imparare a vivere in un mondo che non sempre è come vorremmo che fosse. Il mio credere in Fucecchio, continuando a svolgere qui la mia professione e a investire proprio qui. Il tutto guidato dal mio essere, e sentirmi, cattolica, intimo e non di facciata. E il cambiamento, inevitabile, per me, per la mia coscienza e la mia coerenza. Cambiamento mosso dal rispetto per me stessa, e per gli altri, per le persone che con me hanno condiviso, creduto, sognato. Creduto nel nostro paese, nelle sue risorse e potenzialità. Sognato il nostro paese, che potrebbe essere come attualmente non è. Il nostro paese, il paese di tutti coloro che lo abitano, lo vivono, lo amano, indipendentemente dalle proprie radici. E che lo sentono proprio, con lo stesso diritto. Ho cambiato gruppo politico in consiglio, sì, (c’è un articolo del nostro regolamento di consiglio comunale, il nr 13, che lo consente), ma non ho trasformato i miei ideali.

Non ho cambiato me stessa né i valori che mi appartengono ed anzi proprio per questo si è reso più che mai necessario il passaggio dalla maggioranza al Gruppo Misto della minoranza, senza alcun stemma di partito, nella più completa libertà di espressione, seppur talvolta minata e ostacolata. Ho cambiato strada per permettere ai miei piedi di compiere i passi che la mia mente sceglie volontariamente di voler fare verso orizzonti chiari in cui si percepisce ogni sfumatura di colore, attimo per attimo. Passi che possano permettermi di giungere ancora verso quegli obiettivi comuni, realizzabili. E che non per forza devono necessariamente fermarsi, come qualcuno vorrebbe o recrimina. Proprio quel qualcuno che i passi li muove casualmente un po’ di qua e un po’ di là. Credo che ognuno di noi debba guardare, attentamente e con spirito di giudizio, anche autocritico, il proprio cammino prima o invece di giudicare quello di altri.

Il mio non è, e non sarà, un “o…o” ma un “e…e”, traendo dalla mia esperienza passata ancora più consapevolezza di quella futura. Perché non voglio fermarmi al presente, non voglio rinunciare all’idea di una Fucecchio giusta, attrattiva, inclusiva, pulita, sicura. Per questo voglio guardare ancora al futuro, e voglio ancora farlo in onestà e trasparenza, apertamente, e decido per questo di scegliere e sostenere, da civica, il progetto di Vittorio Picchianti, candidato sindaco del centrodestra per la nostra Fucecchio.

Con Vittorio ho avuto modo nei giorni scorsi di parlare, confrontare e condividere. Ci sono idee chiare e, a mio avviso, giuste e condivise, che si definiranno con il contributo di tutti coloro che vorranno decidere insieme come far rinascere il nostro paese. In Vittorio e nel gruppo che lo appoggia si respira aria nuova, concretezza, intelligenza , trasparenza e passione. L’unica che veramente fa compiere quei passi, senza ricerca altra alcuna se non il bene comune di Fucecchio. Vittorio ha una non breve e intensa strada politica alle spalle, è realizzato professionalmente e personalmente, e così le persone a lui vicine. Nessuna ricerca di protagonismo o personalismi, né tantomeno di sedie da riempire o privilegi o sostentamenti da ingaggiare. La sola voglia comune di fare e cercare di fare il meglio per la nostra città. Con tutto il mio più grande augurio di riuscirci.