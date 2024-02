Nuovo scuolabus per San Miniato, investimento da 89mila euro

Un nuovo scuolabus con 30 posti a sedere, oltre all’autista e a due accompagnatori, una pedana per disabili e l'omologazione per il trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado, è l’ultimo arrivato nel parco automezzi del Comune di San Miniato. Acquistato interamente dall’Ente, è costato circa 89mila euro e sarà destinato al trasporto degli studenti delle scuole medie, elementari e materne dei due Istituto Comprensivi cittadini, “Sacchetti” e “Buonarroti”.

A festeggiare il nuovo scuolabus anche i bambini della scuola dell’infanzia di San Miniato e del nido Fata Turchina.

“Avevamo necessità di acquistare un nuovo scuolabus, dopo l'ultimo comprato nel 2022, per rinnovare il parco mezzi del Comune – dichiara il sindaco Simone Giglioli –. Questo nuovo pulmino testimonia come la scuola sia una delle nostre priorità da sempre, e quanto sia importante stare al passo con i tempi e le esigenze che oggi il trasporto scolastico prevede. Quest'ultimo acquisto sottolinea, ancora di più, la volontà dell'amministrazione di mantenere elevata la qualità di un servizio essenziale come il trasporto scolastico, per andare incontro alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi”.

Attualmente il Comune ha a disposizione 8 scuolabus (compreso l'ultimo acquisto) e 6 autisti dipendenti, mentre è in fase di espletamento la procedura concorsuale per l'assunzione di un autista. Quotidianamente ogni il personale effettua circa 150 km per i giri ordinari (andata e ritorno da casa a scuola), oltre a circa 600 uscite didattiche annuali in media (616 per l'anno scolastico 2022/23 e 221 per l'anno scolastico in corso, 2023/24).

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa