Primarie Pd, al via la campagna di Giglioli: "Tanti progetti per la San Miniato che vogliamo"

Ha preso il via la campagna elettorale per le primarie del PD di San Miniato. Alla Casa Culturale, di fronte a un centinaio di persone, il sindaco uscente Simone Giglioli, ieri sera (7 febbraio), ha ufficialmente aperto il mese di confronti e dibattiti che porterà alle urne il prossimo 10 marzo, quando verrà scelto ufficialmente il candidato a sindaco per il Pd di San Miniato.

Amministratori nuovi ed ex, membri del Partito Democratico di San Miniato, sostenitori, simpatizzanti e cittadini per questo primo appuntamento che ha aperto i lavori, durante il quale si è condiviso la strategia ed iniziato un percorso di stesura dei punti programmatici. "Ci aspettano quattro intense settimane, durante le quali è necessario portare sul tavolo temi importanti per la corsa alle amministrative, e dove sarà fondamentale lasciare spazio all'ascolto dei territori, ciascuno con le proprie necessità - ha commentato il sindaco Simone Giglioli -. Abbiamo avuto un mandato di tre e non cinque anni effettivi, per colpa del Covid, e molti sono i progetti che abbiamo in testa per la San Miniato che vogliamo. Il mio obiettivo è lavorare insieme per la loro realizzazione, costruendo un programma condiviso, dove siano indicate le priorità di azione. Quello che voglio fare è pensare a questa campagna nell'ottica di un percorso più lungo, che si concluderà a giugno con le amministrative, e che avrà bisogno di un partito compatto e solido, con un programma e delle idee concrete per il nostro territorio".

Fonte: Comitato Simone Giglioli Sindaco