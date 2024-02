Progetto Rotary prevenzione tumore della mammella nelle scuole

La prevenzione è la migliore arma per vincere il cancro ed è a nostra portata, ogni giorno, a cominciare dalla tavola, seguendo le regole della corretta alimentazione, dall’attività fisica, evitando la sedentarietà, dall’esposizione consapevole a radiazioni UV ed elettromagnetiche.

Grazie alla prevenzione, possiamo ridurre significativamente l’insorgenza dei tumori e, per questo, è importante insegnare a praticarla soprattutto dalla giovane età. Ecco la ragione per cui i Rotary Clubs dell’area Toscana 1 del Distretto 2071 hanno fortemente voluto e coordinato il “Progetto Rossella”, all’interno degli Istituti Scolastici Superiori di Empoli e di San Miniato.

All’iniziativa hanno aderito l’Istituto Scolastico Superiore “il Pontormo” di Empoli ed il Liceo Scientifico G. Marconi di San Miniato. ai cui dirigenti il Rotary rivolge il più sentito ringraziamento per l’accoglienza e collaborazione prestata per tutta la durata degli incontri. ll Progetto si è concretizzato in un ciclo di incontri con gli alunni delle ultime classi, per sensibilizzare le nuove generazioni e renderli consapevoli della patologia specifica del tumore al seno e pronti ad individuarne i sintomi precoci.

Gli incontri che hanno dato via al progetto sono stati tenuti dal Dr. Claudio Caponi responsabile della Chirurgia Senologica della Clinica Leonardo di Sovigliana e membro A.N.I.S.C. Associazione Nazionale Italiana Senologi Chirurghi e dal Dr. Matteo Ghilli chirurgo del reparto Senologia dell’Az. Osp. Pisana, accompagnati dai rappresentanti dei Rotary Club.

L’obiettivo di questa iniziativa era sensibilizzare le nuove generazioni per renderle consapevoli della patologia specifica del tumore al seno, pronte ad individuarne i sintomi precoci e combattere il tumore attraverso la prevenzione intesa come l’insieme dei comportamenti e stili di vita che i ragazzi possono adottare per eliminare, o comunque allontanare, le cause di insorgenza della malattia considerato che la ricerca abbia oramai individuato “i sette vizi capitali” che possono concorrere a causare una neoplasia: errata alimentazione, vita sedentaria, fumo, alcol, doping, esposizione alle onde elettromagnetiche e infezioni sessualmente trasmissibili.

Altissima l’attenzione e l’interesse degli alunni e dei docenti scolastici presenti agli incontri.

Questo Progetto vuole essere un piccolo contributo alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sull’importante e fondamentale tema della prevenzione da parte dei Rotary Club di Castelfranco di Sotto – Valdarno Inferiore, E-Club Distretto 2071, Empoli, Fucecchio - Santa Croce sull’Arno e San Miniato, la cui realizzazione è stata possibile solo grazie al sostegno e alla collaborazione dei dirigenti scolastici e dei medici intervenuti.