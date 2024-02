Un menù a basso impatto ambientale nelle scuole di Poggibonsi

Il comune di Poggibonsi, in collaborazione con Cir Food (soggetto gestore del servizio mensa) aderisce a “Green Food Week”, progetto dell’associazione Foodinsider che si svolge dal 5 al 9 febbraio con l’obiettivo di promuovere un’alimentazione a basso impatto ambientale.

Il progetto, a cui hanno già aderito molti comuni, incoraggia le mense italiane a offrire un cibo amico del pianeta con menù più sostenibili. Una scelta che vuole contribuire a ridurre l’impatto dell’alimentazione sull’ambiente perché, come molti studi scientifici dimostrano, il sistema alimentare genera più di un quarto di tutte le emissioni di gas serra del pianeta.

“Una bella iniziativa di sensibilizzazione – dice l’assessore alle politiche educative Susanna Salvadori - dal forte valore didattico e formativo. Nel tempo abbiamo promosso un importante percorso, condiviso anche con il Comitato Mensa, per migliorare sempre più il servizio sia come luogo di corretta ed equilibrata alimentazione sia per la funzione educativa che svolge, anche in termini di sostenibilità ambientale. Un percorso fatto di interventi, come la reintroduzione di piatti e stoviglie di ceramica, e di azioni di sensibilizzazione come la distribuzione a tutti gli utenti del servizio di un opuscolo ad hoc proprio per veicolare e promuovere informazioni e comportamenti alimentari corretti per la salute e per l’ambiente. Questo impegno prosegue e passa anche dall’adesione alla Green Food Week”.

L’iniziativa consiste nel distribuire nelle mense scolastiche un menù a tema nella giornata di giovedì 8 febbraio, data clou del progetto, che a Poggibonsi coinvolge le scuole primarie.

La “Green Food Week” è l’occasione per ritornare alla dieta mediterranea dove i legumi sono i protagonisti del pasto, il cibo è stagionale e locale, prodotto con tecniche che preservano la fertilità del suolo (biologico), tutte condizioni che garantiscono una migliore qualità del cibo, evitando sprechi alimentari. Nei menù proposti nella settimana green viene privilegiato il consumo di prodotti locali, biologici e alimenti a basso impatto ambientale con piatti a base di legumi e verdure di stagione. L’adesione è stata comunicata al Comitato Mensa e alle scuole coinvolte.