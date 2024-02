Villanova sul palco di Sanremo, i bnkr44 volano: "Ci siamo divertiti"

C'è un Governo Punk a Sanremo, il merito è dei bnkr44. Con tanto di scritte 'I love Villanova', il collettivo di Empoli è arrivato sul palco del Festival e si sta conquistando il plauso di tante persone. Se la classifica dei media li vede indietro, il termometro dei social ribolle: i bnkr44 hanno fatto colpo su tanti ragazzi e tante ragazze, dalla Toscana e anche da fuori regione.

C'è anche chi, in sala stampa, ha chiesto proprio ai bnkr44 se per loro questo governo fosse o meno un governo punk. La risposta è stata secca, lapidaria: "No, non aggiungiamo altro".

"Ci siamo divertiti tantissimo C’è una strana calma tra noi sul palco. Essere un gruppo ci aiuta a spartire l’ansia, ci influenziamo, nel bene e nel male. S c’è da sdrammatizzare, ci pensa Faster" hanno detto i bnkr44 ai microfoni di Radio 2 subito dopo l'esibizione con 'Governo Punk'. I giovani di Villanova saranno sul palco nella serata dei duetti con Pino D'Angiò per cantare 'Ma quale idea' e l'hype sui social è molto alto.

Ma c'è di più. Qualche tifoso azzurro magari non sarà contento, ma i bnkr44 sono appassionati di pallone, per la precisione tifano Fiorentina. Cronache di Spogliatoio ha riportato alcune loro dichiarazioni: "Vorremmo scrivere un coro per la Fiorentina. Avere uno stadio che canta una tua canzone dev'essere pazzesco. Bresh ha creato qualcosa di unico". Bresh, cantautore genovese, è tifoso del Genoa e la sua 'Guasto d'amore' è ormai un inno non ufficiale del Genoa al Ferraris.