Giorno del Ricordo, polemiche di FdI a Castelfranco

"Riteniamo insufficiente e inopportuna l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale nei riguardi del Giorno del Ricordo".

Inizia così il duro attacco di Fabio Mini (coordinatore FdI zona del Cuoio), Nicola Sgueo (consigliere comunale FdI e Fratelli d’Italia Castelfranco di Sotto).

"A nostro avviso, a differenza di un’associazione come l’Anpi - che negli anni si è caratterizzata da presunte affermazioni giustificazioniste – avremmo ritenuto più opportuno il coinvolgimento del Comitato 10 Febbraio, presente anch’esso nella nostra provincia e su tutto il territorio nazionale; assieme alla testimonianza di alcuni esuli. Inoltre, in questo caso, è mancata ancora una volta l’opportunità di coinvolgere le scuole; come è stato fatto con l’associazione Aned per la Giornata della Memoria. Crediamo che, ancora oggi, si tenda a giustificare o minimizzare una tragedia".

"Pertanto, vi sarebbe stata l’occasione per far conoscere ai più giovani la figura di Norma Cossetto, torturata, seviziata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti di Tito nel 1943. In tal senso, visto il processo iniziato qualche mese fa con l’intitolazione di 'strade al femminile' nei giorni della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – in quel caso ne sono state intitolate una a Nilde Iotti e l’altra a Tina Anselmi – proponiamo di dedicarne una proprio a lei. Oppure, esistono donne di serie B?".

Fonte: Ufficio Stampa