Italia-Bosnia a Empoli: la Nazionale azzurra al Castellani

L'Italia dei grandi giocherà a Empoli. La Nazionale maggiore maschile, guidata da Luciano Spalletti, sarà allo Stadio Carlo Castellani sabato 8 giugno. A una settimana dall'esordio con l'Albania a Euro 2024 in Germania, l'Italia sfiderà in amichevole a Empoli la Bosnia.

È la prima partita ufficiale dell'Italia a Empoli, anche se nel 2017 una nazionale sperimentale batté 8-0 San Marino in un test non ufficiale. Per quanto riguarda le altre nazionali il Castellani ha già avuto 'esordi' importanti: ci ha giocato più volte l'Under 21 e anche la nazionale femminile ha disputato un match a Empoli, perdendo 3-1 con la Danimarca nell'ottobre 2020.

Per il Ct Luciano Spalletti sarà come tornare a casa, avendo chiuso nel 1993 la sua carriera con la maglia del club toscano e avendo iniziato sempre con l'Empoli quella da allenatore: prima nelle giovanili poi in prima squadra, portata dalla Serie C1 alla Serie A per la prima volta nella sua storia (stagione 1997-98).