Rifiuti, campagna Alia per decoro e differenziata: vale un risparmio di 20 milioni di euro

Alia Multiutility lancia una campagna informativa per il 2024 che chiama all'azione ogni cittadino e lo invita a prendersi cura della propria città. Basta poco: differenziare correttamente, lasciare pulite vie e strade senza abbandonare rifiuti, raccogliere le deiezioni dei propri animali domestici, non vandalizzare strutture deputate alla raccolta rifiuti come cassonetti e campane del vetro.

Oggi è stato il momento della presentazione alla stampa in una location che fa dello sport quasi una religione: Palazzo Wanny, casa della Il Bisonte Volley a San Bartolo a Cintoia (Firenze).

La campagna si sviluppa tramite spot radio e tv, cartelloni, banner digitali, quotidiani online e cartacei, cinema, radio e social oltre a manifesti nelle pensiline bus e sui mezzi Alia.

Nello spot, realizzato dall'azienda pubblicitaria Bam vincitrice della gara creativa, gli attori sono tutti sportivi mentre gli operatori Alia sono realmente dipendenti dell'azienda, per dare un volto umano alla campagna. La call interna per individuare i volti giusti è stata partecipata ed entusiasmante per chi ha partecipato al casting. Durante la conferenza, i dipendenti-attori sono stati premiati con una maglia in ricordo di questa bella esperienza davanti le telecamere. E anche per loro il lavoro d'insieme è ciò che fa da collante a un grande lavoro: "Noi scendiamo in campo ogni mattina per vincere", spiega un dipendente, mentre le fa eco un'altra: "Ogni briciola fa il suo dovere"..

Tenere la città pulita è un gioco di squadra, un motto preso alla lettera dall'azienda multiutility. Ma il percorso è stato lungo ed elaborato. "La campagna è stata progettata dopo una lunga campagnia di ascolto - spiega il direttore Relazioni esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Alia, Giuseppe Meduri -. Decoro e raccolta differenziata sono i due focus principali della campagna che durerà tutto l'anno. Il primo semestre riguarderà la partecipazione attiva dei cittadini, nel secondo partiranno temi informativi dedicata ai corretti conferimenti, ai benefici per ambiente e per l'economia circolare".

Giuseppe Meduri (foto gonews.it)

"Senza l'apporto di tutti i cittadini il nostro sforzo di garantire pulizia efficiente e tempestivo non potrà mai essere sufficiente", commenta il presidente Alia Lorenzo Perra.

Lorenzo Perra (foto gonews.it)