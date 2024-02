Stibbio e San Romano senza acqua per lavori

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di San Miniato, martedì 13 febbraio, dalle ore 8:30 alle 16, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica a Stibbio, a San Romano (limitatamente alla parte nel comune di San Miniato) e in via delle Porte (compreso il tratto di strada rientrante nel comune di Montopoli in Valdarno).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa