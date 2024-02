Tanti stranieri comprano casa in Toscana, il picco a Chianni

Picco eccezionale di +143,42% nel 2023 rispetto all’anno precedente per il Comune di Chianni (Pisa) che guadagna la prima posizione regionale e la seconda a livello nazionale.

Questo secondo il report 2023 sui dati del mercato immobiliare della regione Toscana di Gate-away.com, il portale immobiliare esclusivamente dedicato agli stranieri che vogliono comprare casa in Italia.

LE NAZIONALITÀ DI CHI CERCA CASA

Gli americani sono al primo posto con il 31,01% sul totale delle richieste. Seguono Germania (12,37%), Regno Unito 7,48%, Canada 4,47% (con un aumento di +7,82% a/a) e Italia (ricerche di case di stranieri mentre si trovano nel nostro Paese) 4,69%.

Un boom di richieste sono arrivate anche dalla Francia (+4,79%), Svizzera (+45,54%), Belgio (+17,24%) e Australia (+55,28%).

Tra le province è Lucca a guadagnare la prima posizione con un 23,61% sul totale. Seguono Massa Carrara (17,18% sul totale), Pisa (15,48%), Siena (14,28%), Grosseto (9,37%), Firenze (7,91%), Arezzo (7,21%), Livorno (3,03%), Pistoia (1,75%), Prato 0,19%)

Il picco rispetto al 2022 è stato registrato da Pisa (+19,1 a/a), Arezzo (+24,91%), Livorno (+2,17%), Prato (+440%).

“I numeri della Toscana - afferma Simone Rossi, cofondatore di Gate-away.com - sono indicativi di un trend positivo che mette in evidenza come gli acquirenti stranieri non siano interessati solo ad alcune province o comuni ma la domanda si ridistribuisce bene ogni anno. Probabilmente si lega a una particolare promozione del territorio”.

Tra i comuni toscani, dopo Chianni, al secondo posto troviamo Fivizzano, poi Lucca, Firenze, Pontremoli, Montepulciano (+16,9% a/a), Bagni di Lucca, Barga (+157% a/a), Coreglia Antelminelli (+39,79%).

IL TIPO DI ABITAZIONE RICERCATA

Le preferenze delle richieste si concentrano nella categoria casa (77,91% del totale), ma è cresciuta del +22,78% a/a, la richieste di appartamenti.

Gli stranieri cercano immobili completamente ristrutturati (71,13%), di una grandezza oltre 120 mq (59,48%) e almeno 2 stanze (27,15%). Con giardino (68,09%), terreno (27,01%) e piscina (23,42%).

FASCE DI PREZZO

Il 31,64% sul totale si attesta su un valore fino a 100 mila euro, il 25,36% da 100 a 250 mila, il 19,42% fino a 500 mila, il 13,44% da 500 a 1 milione e il 10,15% oltre 1 milione di euro,

Il valore medio degli immobili ricercati è di 548.780 mila euro.

Fonte: Ufficio Stampa