Un incontro alla scoperta della millenaria storia della chiesa di Lucardo

La Società Storica della Valdelsa insieme alla Parrocchia di Lucardo e al Comune di Montespertoli danno appuntamento per domani, sabato 10 febbraio alle ore 16:00, alla chiesa dei Santi Martino e Giusto a Lucardo. L’occasione sarà la presentazione del libro di Maria Chiara Merlini dedicato alla chiesa dei Santi Martino e Giusto.

Come spiega Sabina Spannocchi, presidente della Società Storica della Valdelsa: “La presentazione del libro e la visita guidata alla chiesa si inseriscono all’interno di una serie di iniziative che la nostra Società porta avanti da sempre per diffondere la conoscenza del ricco patrimonio storico, artistico e culturale della Valdelsa. Maria Chiara Merlini peraltro è autrice di svariati contributi di storia locale pubblicati sul nostro periodico (la “Miscellanea Storica della Valdelsa”), ragion per cui siamo assai lieti di promuovere l’iniziativa”.

Dopo i saluti istituzionali di Emanuele Parrini, in rappresentanza della Parrocchia di Lucardo, di Alessio Mugnaini, Sindaco del Comune di Montespertoli e di Sabina Spannocchi, presidente della Società Storica della Valdelsa, seguirà una presentazione storico-artistica del libro “La chiesa canonica dei Santi Martino e Giusto a Lucardo (2023)”.

La presentazione del libro consentirà di svelare la storia millenaria della chiesa dei Santi Martino e Giusto di Lucardo, dalla sua fondazione nel 1093 (come attesta un’epigrafe) fino ai giorni nostri, analizzando la struttura architettonica, la dotazione degli arredi e delle opere d’arte, insieme alla committenza che ne ha permesso la realizzazione. La Dottoressa Maria Chiara Merlini concluderà l’incontro con una visita guidata alla chiesa. L'evento è aperto a tutti.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa