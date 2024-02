Biblioteca Fucini, il ricco cartellone di febbraio

Benvenuto febbraio! Un nuovo mese ricco di attività per tutti i gusti, per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, promosse dalla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli. Porte aperte alla meraviglia di Palazzo Leggenda che in queste settimane sta regalando pomeriggio davvero unici e colorati a tanti piccoli lettori, alla scoperta di mondi fantastici.

Questo mese la programmazione abbraccerà come ogni martedì pomeriggio il fatto a mano del gruppo delle sferruzzanti e poi proseguirà nella magica Torre delle storie, incontrerà il Circolo di lettura Gli Scompaginati, conoscerà da vicino il mondo del fumetto, personaggi birichini, torneranno i Baby M-Assaggi di lettura e tanto altro. Insomma, eventi da non perdere.

E notizia dell’ultima ora cambia l'orario del punto prestito del Bibliocoop che effettuerà un giorno in più di apertura all’affezionato pubblico: lunedi mattina dalle 9 alle 12, mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 19, giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19 e venerdì pomeriggio dalle 16 alle 19.

NEL DETTAGLIO – Si parte il martedì con le creative sferruzzanti, un gruppo ormai consolidato che vi aspetta il martedì alle 16.30 al Bibliocoop al Centro*Empoli di via Sanzio, alle 16.30. Partecipare all’incontro è semplice: inviando una email all’indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure contattando il numero telefonico 0571 757840.

Dai ferri all’uncinetto, passando per Palazzo Leggenda, ecco che cosa vi aspetta! Si comincia mercoledì 14 febbraio 2024, alle 17, con Una torre di storie nel luogo più romantico del ‘Palazzo’: la torre dei Righi. Quante forme ha l’amore? “Ciliegia… polvere… seggiola” è una dichiarazione di amore un po’ particolare, tratta da uno dei libri più amati dai bambini. Perché si sa… l’amore e il volersi bene possono prendere percorsi imprevedibili. Letture e attività per bambini dai 4 agli 8 anni di età. Giovedì 15 febbraio, alle 15, ecco il Circolo di lettura + 11, Gli Scompaginati sbarcano a Palazzo Leggenda. Il circolo di lettura ragazzi va alla scoperta di Palazzo Leggenda. Unitevi a noi in una visita guidata ad hoc per scoprire la bellezza della vostra nuova biblioteca e i nuovi titoli che potrete leggere e gustare immersi nei comodi puff della Sala multimediale al II piano! L’appuntamento è dedicato a tutti gli amanti delle storie e a chi ha voglia di farsi nuovi amici. Attività adatta per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni di età.

E arriviamo al fine settimana. Venerdì 16 febbraio, alle 17, Nuvolette, parole dentro le nuvole. Un incontro per conoscere meglio il mondo del fumetto, capire insieme cosa lo rende così speciale rispetto ad altre espressioni artistiche e come muovere i primi passi tra una vignetta e l’altra. Durante questo incontro impareremo come disegnare la figura umana e come modificarla per creare i personaggi delle nostre storie. Attività adatta per ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni di età. È consigliata la prenotazione.

Sabato 17 febbraio, alle 10 e alle 11, spazio ai Baby M-Assaggi di lettura. Cucù e altre storie con le alette. Una mattinata di giochi di scoperta, letture che appaiono e scompaiono, personaggi birichini che si nascondono tra i colori e le rime dei libri della Sala Morbida. Un magico momento di divertimento, coccole e avventure per i piccolissimi utenti di Palazzo Leggenda. Letture e attività per bambini dai 18 ai 36 mesi di età. È consigliata la prenotazione. Mentre nel pomeriggio di sabato 17 febbraio, alle 16.30, Dal libro al fare… Palazzi leggendari. Carte colorate, mani e fantasia per un pomeriggio all’insegna della creatività. I bambini saranno guidati nella costruzione di una città di Palazzi Leggendari tridimensionali. E tu in quale vorresti abitare? Laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 6 anni di età. È consigliata la prenotazione.

Le attività proseguono mercoledì 21 febbraio, alle 17, Una torre di storie. Più lingue più storie. Tutte le lingue del mondo sono preziose e importanti! Vi aspettiamo per scoprire quanti suoni hanno le parole del mondo e festeggiare insieme la Giornata internazionale della lingua madre con tante letture in lingua araba, francese, inglese e italiana. Letture per bambini dai 4 agli 8 anni di età; giovedì 22 febbraio, alle 17, Ciak! Si disegna. Un incontro per avvicinare i ragazzi alla scrittura di un video collaborativo. Tra nozioni teoriche e curiosità i partecipanti si divertiranno a disegnare una originale storyboard, la base da cui partire per realizzare un vero e proprio prodotto cinematografico! Attività adatta ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni di età. È consigliata la prenotazione.

E poi, un altro fine settimana che vedrà venerdì 23 febbraio, alle 17.30, le Storie al calar del sole. Le giornate finalmente si allungano, e per accompagnare il calar del sole abbiamo preparato tante letture rilassanti, per accompagnare i bambini e le bambine verso la fine della giornata. Insieme, saluteremo il giorno che sta per finire dal suggestivo terrazzo del terzo piano, e condivideremo in cerchio i racconti delle cose belle accadute durante la giornata. Letture per bambini dai 3 ai 6 anni di età; sabato 24 febbraio doppio appuntamento: alle 10 e alle 11.30, Dal libro al fare…Disegnare con le forbici. Chi l’ha detto che si può disegnare solo con matite e pennarelli? Un laboratorio per scatenare la fantasia, inventare fiori e creature fantastiche utilizzando forbici dalle varie forme, ritagli e resti apparentemente senza importanza. Il laboratorio è ispirato al libro omonimo di Silvia Bonanni. Laboratorio creativo adatto ai bambini dai 3 ai 7 anni di età, su prenotazione. Nel pomeriggio, alle 16.30, Illustratori per gioco. Torri, castelli e i loro abitanti! Parleremo di castelli, torri, luoghi incantati e dei loro abitanti. Attraverso divertenti giochi creativi, disegneremo creature e personaggi fantastici e inventeremo le loro leggende! A cura dell’illustratrice Celina Elmi. Attività adatta ai bambini dai 6 agli 11 anni di età, sempre con prenotazione.

Gli ultimi appuntamenti del mese si terranno domenica 25 febbraio, alle 10.30, con le Storie della domenica. Cosa mangia a colazione Signor Orso? Una speciale mattinata in compagnia dell’autrice Alice Campanini che leggerà il suo inbook Orso ha fame. Dopo la lettura i partecipanti saranno coinvolti in un'attività laboratoriale per preparare una buona e sana colazione utilizzando i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Attività adatta ai bambini dai 3 ai 7 anni di età, su prenotazione; mercoledì 28 febbraio, alle 17, si torna nella torre di storie per Segreti a Palazzo. A Palazzo si aggirano strani segreti… anche quello speciale che Pulcino ha confessato a Porcello, che non è riuscito a tenerlo tutto per sé. E tu quale luogo del Palazzo sceglieresti per tenere il tuo super segreto al sicuro? Letture e attività per bambini dai 3 agli 8 anni di età.

Infine eccoci a un appuntamento molto atteso e unico: giovedì 29 febbraio, alle 15.30, il Circolo di lettura + 14 andrà Alla scoperta del Palazzo e dei…. Manga. Il circolo di lettura dedicato ai ragazzi dai 14 ai 17 anni di età questo mese si arricchisce di uno spazio dedicato esclusivamente ai Graphic Novel e Manga. Non perdetevi questo speciale appuntamento, arricchito da un tour esclusivo della nuova biblioteca per ragazzi riservato ai curiosi e giovani lettori. Attività adatta ai ragazzi a partire dai 14 anni di età.

PER PRENOTAZIONI – Contattare il numero telefonico 0571/757873, oppure inviare una email all’indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it.

INGRESSO PALAZZO LEGGENDA - Temporaneamente da piazza del Popolo.

NON DIMENTICHIAMO I PUNTI PRESTITO - "Ti presto" al Centro Giovani Avane (via Magolo, 32) a La Vela Margherita Hack, aperto al pubblico martedì 9-12 e giovedì 16-19; "Ti presto" alla Casa della Memoria (via Livornese 42), apertura al pubblico tutti i lunedì e i mercoledì in orario 16-19.

