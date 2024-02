Daniele Vanni incontra gli abitanti di Sovigliana Spicchio contrari alla nuova antenna della telefonia

Il candidato sindaco alle Primarie del PD di Vinci, Daniele Vanni, ha incontrato questa mattina a Sovigliana Spicchio una nutrita rappresentanza di abitanti contrari all'installazione della nuova antenna 5g Iliad alta 31 metri e situata a soltanto 50 metri dalle loro case.

Lunedì scorso la ditta incaricata dei lavori si era presentata al cantiere di Via Alfieri e in breve tempo aveva posizionato il nuovo ripetitore a una decina di metri dall'antenna del Cimitero comunale con i 3 operatori Tim, Vodafone e Wind, .

Daniele Vanni ha ascoltato attentamente le preoccupazioni degli abitanti di Via Alfieri, Via Murri, Via Grocco e Via Sanzio, spaventati dal conseguente aumento dell'inquinamento elettromagnetico dovuto alla presenza di due antenne radio base.

Alcuni di loro combattono da anni contro tumori e leucemie, numerosi casi che dovrebbero preoccupare il sindaco Giuseppe Torchia, garante della salute dei suoi cittadini: A gran voce chiedono di istituire celermente un osservatorio permanente sull'inquinamento elettromagnetico (una centralina di raccolta dati) con controlli successivi da parte di Arpat.

Nel ringraziare Daniele Vanni per la disponibilità dimostrata questa mattina gli abitanti rivolgono al candidato sindaco di Vinci tanti in bocca al lupo per le Primarie PD di domani.

Comitato No Antenna 5g Via Alfieri