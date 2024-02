Elezioni Castelfranco di Sotto, il centrosinistra presenta il suo giovane candidato a sindaco Federico Grossi

Si è svolta stamani sabato 10 febbraio alla Mediateca della Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto, in una sala gremita, la presentazione della coalizione a sostegno della candidatura a Sindaco di Federico Grossi (36 anni, chimico industriale), attuale assessore con deleghe a sport e ambiente nonché vicesindaco, che rappresenterà tutto il centrosinistra unito. Alla presentazione, oltre al Sindaco uscente Gabriele Toti, in rappresentanza delle varie forze politiche erano presenti Stefano Pertici (Segretario PD Castelfranco), Oreste Sabatino (segretario prov.le PD Pisa), Carlo Sorrente (Segretario provinciale PSI) e Anna Piu (Segretaria provinciale Sinistra Italiana).

Una rinnovata unità politica, che dopo la buona esperienza amministrativa di questi ultimi cinque anni, si rilancia per un nuovo ciclo politico. La coalizione ha affidato a Federico Grossi la il compito di aprire un nuovo percorso politico per il Comune di Castelfranco di Sotto che, partendo da quei valori imprescindibili quali pace, lavoro, sostenibilità ambientale nonché il rifiuto di ogni discriminazione sia essa razziale, di genere, religiosa, preveda il coinvolgimento in prima linea di una nuova classe di giovani amministratori insieme a persone di esperienza.

"Di fronte alle paure e all’individualismo - afferma Federico Grossi, candidato Sindaco - è necessario valorizzare e rilanciare i luoghi dediti all’incontro e condivisione dove ogni giorno si abbattono le differenze e si condividono conoscenze e legami. Castelfranco insieme alle sue frazioni avranno un futuro se riusciremo a tenere unita e coesa la nostra comunità. Questa è la sfida più grande. Lo abbiamo iniziato a fare in questi ultimi cinque anni con i finanziamenti regionali e PNRR ma dobbiamo continuare a farlo nei prossimi anni con ulteriore impegno. L'allargamento del Nido comunale, la riqualificazione di piazza Garibaldi, la nuova palestra di Orentano e Geodetica a Castelfranco, l'efficientamento energetico del PalaBagagli, gli investimenti nell'edilizia residenziale pubblica: sono sono alcuni dei tanti progetti realizzati in questi anni o in corso di realizzazione che vogliamo portare a conclusione. Crediamo che il prossimo programma non debba limitarsi alla scadenza amministrativa del 2029 ma sappia invece proiettare una visione più lunga immaginando una Castelfranco 2040. Un paese dove vivere bene, dove poter trovare servizi all’altezza delle aspettative della nostra comunità dove la scuola, intesa sia come edilizia scolastica che come servizi scolastici per bambini e famiglie, è stata per noi e sarà la prima priorità. Per questo, nel programma che stiamo elaborando con l'aiuto di tanti, crediamo che un impegno particolare nei prossimi cinque anni debba riguardare anche la rigenerazione urbana, gli impianti sportivi, la risposta ad un crescente disagio sociale per un sostegno concreto alle persone in difficoltà; uno sviluppo economico sostenibile per il Distretto industriale da rilanciare con forza - conclude Grossi"

