Inquinava la Nievole gettando immondizia, denunciato

“Avere interrotto queste azioni è certamente un fatto determinante per il decoro e l’igiene del territorio- dice il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti- ma quello che mi ha veramente inorgoglito, come sindaco, è stato il fatto che i cittadini non hanno esitato a fare denuncia e fornire indicazioni importanti agli investigatori permettendone così la cattura in flagranza di reato, se così sarà poi riconosciuto dalle autorità competenti, anche se non credo ci siano dubbi sulla gravità di questo comportamento. Una denuncia che è stata fatta non in forma anonima ma mettendoci la faccia, con grande coraggio e senso civico.