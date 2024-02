Lavori edili e rifiuti smaltiti senza autorizzazione in area con vincolo paesaggistico: denuncia e multa da 2500 euro

I Carabinieri Forestali di Pisa hanno individuato un individuo in una zona rurale della provincia pisana accusata di aver depositato detriti da demolizione e di aver condotto lavori edili su un edificio senza autorizzazione. Poiché l'area era soggetta a vincolo paesaggistico, sono state avanzate segnalazioni per gestione illecita dei rifiuti non pericolosi e abuso edilizio. Per quanto riguarda i rifiuti, è stato ordinato il loro smaltimento entro 40 giorni e l'imposizione di una multa di 2.500 euro