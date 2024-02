Palaia in piazza "per la nostra scuola": decine di persone protestano per mantenere la prima elementare

A causa del numero contenuto di bambini, la prima elementare della scuola di Palaia rischia di scomparire. I bambini potrebbero essere così 'accorpati' in una classe unica di 22 alunni nell'altra scuola del Comune. Una soluzione contro cui oggi in decine di persone sono scese in piazza in un corteo da piazza della Repubblica alla scuola primaria. Una mobilitazione sentita e che ha raccolto la solidarietà degli abitanti di Palaia, con alcuni negozi che sono rimasti chiusi in solidarietà ai genitori, oltre che il supporto dell'amministrazione comunale:

"Stamani un paese intero per la nostra scuola! Grazie a tutti. Siamo al fianco delle famiglie del nostro comune, come sempre. Le scuole sono i cuori pulsanti dei nostri paesi, dalla scuola passa il futuro della nostra comunità che è nelle mani dei nostri bimbi. Sembrava impossibile, ma l’anno scorso con una grande battaglia al fianco delle famiglie abbiamo ottenuto il tempo pieno e confermato la prima elementare a Palaia. Sembrava impossibile, ma a Forcoli con un nuovo orario abbiamo evitato di perdere bimbi per il prossimo anno. Sembra impossibile, ma siamo ancora qui a un passo da avere per l’anno prossimo due prime elementari una a Forcoli e una a Palaia. Ringraziamo l’assessora regionale Alessandra Nardini che era con noi stamani per sostenere le nostre scuole. Avanti insieme per le nostre scuole di paese a misura di bambino, non molliamo. Viva la scuola!", così il commento del sindaco di Palaia Marco Gherardini.