Pista ciclabile viale Colombo, Lega Fucecchio: "Stretta e pericolosa"

Nella giornata di mercoledì 7 febbraio, una delegazione della Lega di Fucecchio, guidata dal suo Segretario Marco Cordone ha effettuato un sopralluogo alla pista ciclabile del viale Colombo, già nel mirino del Carroccio locale dal 2022 con un' interrogazione dello stesso Cordone del novembre di quell'anno. Il Consigliere comunale, Marco Cordone, in merito ha dichiarato: " È imbarazzante verificare sul posto che per assurdo, il cordolo che delimita la carreggiata della pista ciclabile, in certi punti, sia quasi più largo della stessa pista ciclabile che a prescindere dai lavori in corso (alcuni cittadini ci hanno detto saltuariamente), in alcune zone è veramente molto stretta e resa pericolosa anche dalla presenza di numerosi alberi. Un cordolo in cemento di quella portata, rende veramente ardua la vita dei ciclisti su quella pista, in caso di caduta dal mezzo meccanico ".-