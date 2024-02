A Vinci il giorno delle primarie tra Iallorenzi e Vanni

Iniziate alle ore 08:00 di questa mattina le votazioni per decretare il candidato del Partito Democratico che gareggerà per le amministrative nel comune di Vinci. I candidati sono Sara Iallorenzi e Daniele Vanni.

Possono votare i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vinci, aggiornate alla data 11 febbraio 2024, così come i cittadini europei sempre residenti nel Comune di Vinci.

Possono votare i tesserati del Partito Democratico, certificati al tesseramento 2022, che abbiano i requisiti di iscrizione nelle liste elettorali alla data 11/02/2024, anche se residenti in comune diverso, purché abbiano la tessera in uno dei circoli di base del Partito democratico di Vinci.

Per poter esprimere la propria preferenza è necessario essere in possesso di un documento d'identità, in modo che sia chiara l'appartenenza al territorio di competenza del seggio. Ogni elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto ad esibire il proprio documento di riconoscimento e la propria tessera del PD, se tesserati.

Si può votare solo nel seggio che include la propria sezione elettorale o il proprio indirizzo di residenza. Per l’elettore sarà possibile esprimere una sola preferenza tracciando una croce in corrispondenza del/la candidato/a prescelto/a.

Al momento del voto è previsto un contributo di due euro per ogni votante, ad esclusione degli iscritti al Partito democratico in regola con il tesseramento 2023.

I seggi

Sarà possibile esprimere la propria preferenza dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di questa sera nei 5 seggi allestiti nel Comune.

- Seggio n.1 “Vinci capoluogo” presso la casa del popolo, via R.Fucini 24 Sezioni 1-2-3-4

- Seggio n.2 “Vitolini” presso la casa del popolo, via della Libertà 32 Sezione 5

- Seggio n.3 “Sovigliana 1” presso la sede del Partito democratico di Vinci, via L.da Vinci 3 Sezione 6-7-8 e seggio speciale

- Seggio n.4 “Sovigliana 2” presso la sede del Partito democratico di Vinci, via L.da Vinci 3 Sezione 9-10-11

- Seggio n.5 “Spicchio” presso la casa del popolo, via Limitese 13 Sezione 12-13-14-15