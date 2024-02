ACF Arezzo bloccata in casa dal Chievo Women per 1-2

ACF Arezzo non riesce a vincere il match contro le Chievo Women che si impongono 1-2 sulle padrone di casa.

Primo tempo

6’ – Occasione potenziale per l’Arezzo sugli sviluppi di un corner: Soggiu in presa alta non trattiene la palla e Blasoni, da pochi passi, viene anticipata al momento della conclusione

11’ – Ancora Arezzo: Razzolini servita in profondità, vince il duello con la diretta avversaria e da posizione defilata fa partire un destro forte e angolato che impegna Soggiu. Sulla respinta al limite ci prova Licco ma non inquadra la porta

12’ – Risponde il Chievo: lancio sulla sinistra per Bercelli che entra in area e mette in mezzo, Nardi respinge in parata bassa

14’ – GOL CHIEVO: sugli sviluppi di un calcio di punizione sulla destra, la palla viene respinta al limite e Ketis fa partire un gran destro che s’insacca alle spalle di Nardi. Ospiti in vantaggio

20’ – Ancora pericoloso il Chievo da corner: in mezzo stacca Micciarelli ma non inquadra la porta

22’ – Risponde l’Arezzo: punizione da posizione da parte di Imprezzibile, in mezzo tocca al volo Toomey con il sinistro ma non trova la porta

23’ – Occasione per l’Arezzo: bella imbucata di Licco per Paganini che con un gran numero salta la diretta avversaria e s’invola verso la porta. Il suo destro trova la respinta di Soggiu

24’ – Ancora Arezzo e ancora un bel lancio di Licco che questa volta trova Razzolini che si libera per il destro ma la palla è facile preda di Soggiu

28’ - GOL AREZZO: ha segnato Razzolini che è stata brava a crederci su un retropassaggio della difesa del Chievo a Soggiu e a spedire la palla in rete

45’+2 – Pericoloso il Chievo su corner, in mezzo Picchi riesce a deviare ma Nardi è attenta e non si fa sorprendere

Secondo tempo

1’ – GOL CHIEVO: indecisione clamorosa della difesa dell’Arezzo, ne approfitta Begal appena entrata che non sbaglia davanti a Nardi

7’ – Prova a rispondere l’Arezzo: Imprezzabile dalla distanza con il destro, nessun problema per Polonio in presa alta

12’ – Pericoloso il Chievo, cross dalla sinistra sul secondo palo Poli riesce a stoppare e concludere, palla deviata in corner da Lorieri in scivolata

30’ – Montemezzo ci prova dalla distanza, conclusione fuori misura

36’ – Occasione clamorosa per l’Arezzo: buona combinazione Razzolini Carcassi che a sua volta libera Diaz sulla destra, tutta sola davanti a Polonio non inquadra la porta

40’ – Contropiede Arezzo con Diaz che serve in profondità Gnisci che sulla linea di fondo prova la conclusione ma viene deviata in corner

43’ – Pericoloso il Chievo con un lancio in profondità per Picchi che a tu per tu con Nardi tira centrale e il portiere amaranto riesce a respingere

45’ – Concessi 5’ di recupero

45’+1 – L’Arezzo risponde con una conclusione al volo di Miotto dal limite, su assist di Diaz. Traiettoria centrale e nessun problema per Polonio

ACF AREZZO: Nardi, Toomey (83’ Fortunati), Blasoni, Tuteri, Fortunati, Licco, Paganini (69’ Carcassi), Imprezzabile (83’ Gnisci), Bergros (69’ Miotto), Paganini, Razzolini, Diaz. A disposizione: Holzer, Perarnau, Fortunati, Gnisci, Cagnina, Carcassi, Nocchi, Miotto, Martino. Allenatore: Mike Eracleous

CHIEVO WOMEN: Soggiu (32’ Polonio), Micciarelli, Congia, Ketis, Bercelli (69’ Marengoni), Pizzolato, Poli (82’ Barro), Montemezzo, Picchi, Rosolen (46’ Begal), Crespi (82’ Merli). A disposizione: Polonio, Saggion, Merli, Zannini, Begal, Barro, Peddio, Pasquali, Marengoni. Allenatore: Fabio Ulderici

Marcatori: 14’ Ketis, 28’ Razzolini, 46’ Begal

Angoli: 4-6 // Recuperi: 3-5

Fonte: Ufficio Stampa