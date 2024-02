Borgo a Buggiano attende il mercatino Curiosando e Riciclando il prossimo 18 febbraio

Domenica 18 febbraio 2024, il corso Indipendenza ed il centro storico di Borgo a Buggiano torneranno ad ospitare una nuova, interessante edizione di CURIOSANDO E RICICLANDO...PER DARE NUOVA VITA ALLE COSE, mercatino di antiquariato, artigianato, collezionismo e vintage.

Dopo il successo fatto registrare nelle precedenti edizioni, sono molti gli espositori che hanno richiesto di partecipare a questo nuovo appuntamento e ,quindi, domenica sarà piacevole passeggiare tra tante bancarelle stracariche di cose strane e oggetti curiosi esposti in bella mostra per la gioia dei collezionisti sempre alla ricerca del pezzo unico per arricchire la propria collezione oppure dell'idea particolare per un regalo originale

Tutto intorno alle bancarelle ci saranno i negozi aperti con le loro convenienti offerte, bar, pizzerie , pasticcerie e tutto ciò che occorre per trascorrere una piacevole visita al paese che può essere impreziosita visitando la chiesa di Santa Marta e la chiesa di San Pietro Apostolo con i loro tesori artistici.

Per i più piccoli ci saranno i pony del Centro ippico La Pieve pronti ad essere cavalcati e a far provare l'emozione del battesimo della sella.

In piazza del Grano, adiacente al palazzo Municipale, dalle ore 15,oo in poi, ci sarà la festa di carnevale per i bambini con sfilata di maschere, giochi, la tradizionale “pentolaccia”, baby dance e apertura straordinaria della biblioteca con letture animate per i più piccoli e nuovissimi giochi da tavolo.

La centralissima pasticceria Giovannini allestirà, al pomeriggio, uno spazio per offrire a tutti frittelle calde ripiene di crema accompagnate da un buon bicchiere di prosecco con buona musica live di sottofondo.

Parcheggio libero e gratuito in tutti gli stalli pubblici indicati da apposita segnaletica.

La manifestazione è prodotta dall'associazione culturale Pinocchio 3000 per conto del comitato “vivi il Borgo” ed è patrocinata dal comune di Buggiano.

Fonte: Ufficio Stampa