Legnotek si aggiudica la gara per la nuova scuola media di ALtopascio

Il Consiglio di Stato conferma l’esito della gara per la nuova scuola media di Altopascio: l’aggiudicataria dell’appalto è Legnotek. Continua quindi il percorso per realizzare la nuova struttura, il cui cantiere nelle prossime settimane subirà un’importante accelerazione.

La seconda ditta classificata nella gara d’appalto condotta dalla Stazione unica appaltante della Provincia di Lucca, Travex di Perugia, il cui esito era stato pubblicato a marzo 2023, aveva infatti presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per mettere in discussione il risultato della selezione: ricorso che Travex ha in un primo momento vinto. A questo ha fatto seguito il doppio ricorso, presentato da entrambe le ditte, uno di Legnotek al Tar e un altro di Travex al Consiglio di Stato, che, in attesa della valutazione, aveva dato la possibilità al Comune di iniziare i lavori con Legnotek entro il 30 novembre scorso (scadenza imposta dal Pnrr) così da non perdere il finanziamento.

Nei giorni scorsi è arrivata la conferma definitiva da parte del Consiglio di Stato: la rete temporanea di impresa, composta da Legnotek srl (Roma), Insel spa (Roma) e Iron e Steel srl (Latina), è ufficialmente l’aggiudicataria dei lavori per la nuova scuola media di Altopascio, che sorgerà in via San Francesco d’Assisi. Un risultato che conferma anche il lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale e dagli uffici, capaci di gestire una gara importante, complessa e molto difficile.

La nuova scuola

Un progetto da oltre 7 milioni di euro, finanziato con fondi Pnrr, che consentirà a circa 450 studenti di studiare in ambienti moderni, belli, sostenibili dal punto di vista ambientali e completamente accessibili. L’edificio potrà ospitare tutte e cinque le sezioni, rispetto all’attuale che ha spazi solo per quattro (la quinta è infatti attualmente accolta in altra sede). Ci saranno aule, laboratori, spazi polivalenti disposti attorno alla grande agorà.

Fonte: Comune di Altopascio