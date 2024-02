Nuove fasce di accesso alla Ztl per i residenti del centro storico di San Casciano

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa ha disposto l'istituzione di nuove fasce di accesso alla ZTL del capoluogo per i residenti del centro storico in possesso dei contrassegni A, C, E.Con l'obiettivo di tutelare e andare incontro alle esigenze dei cittadini residenti all'interno della zona a traffico limitato del centro storico del capoluogo la giunta Ciappi ha disposto un'estensione delle fasce di accesso alla ZTL, previste mercoledì e venerdì dalle ore 13 alle ore 15 con sosta consentita per 30 minuti dall'esposizione del disco orario sul cruscotto del veicolo autorizzato.

L'ordinanza entrerà in vigore da mercoledì 14 febbraio.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino