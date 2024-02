Sicurezza sul lavoro: multate per 8mila euro due attività irregolari

I Carabinieri di San Miniato, durante i controlli in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, hanno deferito alcuni titolari di due società edili, per non avere adottato idonee precauzioni volte ad eliminare il pericolo di caduta dall’alto dei lavoratori. Le due aziende sono anche state trovare senza un piano operativo per la sicurezza.

A seguito delle violazioni, come previsto dal Decreto Lgs. 81/2008 e successive modifiche, i militari hanno sospeso le due attività sanzionandoli per circa 8.000 euro complessivi.

Le società monitorate non potranno riprendere i lavori fino a quando non avranno elaborato il previsto “piano operativo di sicurezza” e ripristinato le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.