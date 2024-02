Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle 10,30 nei pressi del Lago Tre Fontine a Montefalcone per soccorrere un uomo che si è infortunato durante una partita di Softair. I vigili del fuoco di Castelfranco lo ha recuperato in una zona boscata e con barella toboga è stato poi trasportato in zona aperta per consentire il recupero da parte di Eli Pegaso1. L'intervento è durato circa due ore e si è concluso alle 12.20.