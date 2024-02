A Pistoia al via la Scuola di Studi Umanistici, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni, tramite apposito bando, alla seconda edizione della Scuola di Studi Umanistici promossa, con il sostegno di Fondazione Caript, da Università Vasco Gaiffi, Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte, Fondazione Francis Bacon, Società Pistoiese di Storia Patria, Storia e Città e Fondazione Uniser.

La Scuola propone un percorso didattico formativo, a titolo completamente gratuito per i partecipanti, nell’ambito delle discipline letterarie, linguistiche, storiche, paleografiche e filosofiche, che prenderà il via il 9 marzo. A disposizione sono un massimo di 25 posti, riservati a studentesse e studenti che frequentano gli ultimi tre anni di scuola superiore o corsi di laurea triennale (anche ciclo unico per Giurisprudenza).

L’edizione 2024 della Scuola di Studi Umanistici è intitolata Modernità. Novità e discontinuità nella cultura occidentale e approfondisce la lunga storia e la pluralità di connotazioni del concetto di modernità attraverso una serie di lezioni (due per ciascun curriculum, in programma nei pomeriggi del 9 e 16 marzo, del 6 e 13 aprile e del 4 e 12 maggio). Le lezioni si terranno nella sede di Uniser.

Sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 si svolgerà, inoltre, un weekend residenziale con i professori Danilo Breschi e Gaspare Polizzi (per l’indirizzo filosofico), i professori Giovanna Frosini e Alberto Casadei (per l’indirizzo filosofico-linguistico) e i professori Luca Mannori e Michela Nacci (per l’indirizzo storico).

Il programma sarà sviluppato attraverso lezioni frontali e interattive, laboratori e seminari in un contesto improntato alla convivialità, allo scambio e alla condivisione tra docenti e giovani partecipanti.

Il regolamento del bando e i moduli per presentare domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito dell’Università Vasco Gaiffi (www.univergaiffi.it), sui siti degli altri soggetti promotori e sul sito di Fondazione Caript (sezione "news"). Le domande devono essere inviate per e-mail entro il 1° marzo 2024 all’indirizzo segreteria@univergaiffi.it con oggetto “Candidatura Scuola di Studi Umanistici”.

Fonte: Ufficio stampa e comunicazione Fondazione Caript