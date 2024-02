A tutto ritmo, 140 artisti al Politeama di Poggibonsi per l'Emporio della Solidarietà

Il prossimo domenica 18 febbraio, il Politeama di Poggibonsi sarà il palcoscenico di un evento straordinario, un matinée alle 11 che vedrà coinvolti circa 140 artisti, tra musicisti, ballerini e giovani talenti che hanno aderito al progetto “A tutto ritmo” dell’Istituto comprensivo n 1 di Poggibonsi, tutti pronti a esibirsi per una nobile causa.

La Banda Sonora La Ginestra si presenta come un vanto musicale della città, proponendo un repertorio variegato che abbraccia diversi generi e stili. La selezione musicale spazierà dalla musica originale per banda, come una sonatina per clarinetto e un brano descrittivo sulla costa d’oro francese, fino a brani celebri come la musica dei Toto, passando per un vivace mambo e l'indimenticabile "Macarena". Non mancheranno momenti di profonda emozione, come l'esecuzione di "Oblivion" con un virtuoso della fisarmonica come solista, e il coinvolgente tango di Leroy Anderson.

L'evento non si limita a offrire una semplice esibizione musicale, ma mira a celebrare la poliedricità della musica stessa e la forza di una comunità di musicisti uniti dalla passione per il loro arte e desiderosi di condividerla con il pubblico. È un'occasione unica per esplorare la vastità e la bellezza della musica, unendo tradizione e innovazione in un'esperienza coinvolgente e indimenticabile per tutti gli spettatori.Le esibizioni musicali saranno arricchite dalle coreografie della Scuola di Ballo Gioia e dalla Ballet Academy, che curerà anche la parte teatrale dello spettacolo. Questo connubio tra musica e danza promette di regalare emozioni indimenticabili al pubblico presente.

Ma "La Musica in Tutte le Salse" non è solo uno spettacolo di intrattenimento: l'ingresso sarà a pagamento, e il ricavato sarà devoluto in beneficenza all'Emporio della Solidarietà, un'associazione radicata nel territorio che si impegna nella distribuzione di generi di prima necessità e alimenti alle famiglie più bisognose della zona.

L'entusiasmo per l'evento è palpabile, tanto che i biglietti sono quasi esauriti. Si consiglia quindi di affrettarsi per assicurarsi un posto in questa straordinaria occasione, dove la musica sarà il filo conduttore tra inclusività, cultura, socialità e beneficenza.

Fonte: Ufficio Stampa