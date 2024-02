Acquistate telecamere inutilizzabili alla Normale, condannati due dipendenti al risarcimento

Danno erariale ai danni della Scuola Normale di Pisa per l'acquisto e il mancato utilizzo di strumentazione informatica, nello specifico 165 telecamere e 13 network video recorder, comprensivo della fornitura, installazione e manutenzione delle apparecchiature.

La Normale aveva aderito alla convenzione Consip per i sistemi di videosorveglianza sugli edifici di proprietà. Una volta cominciati i lavori di installazioni, sono stati poi sospesi per "un'interferenza della rappresentanza sindacale", spiega la guardia di finanza. Solo 6 telecamere sono state disinstallate e deppositate in magazzino. Per questo è stato accertato il danno erariale perché le telecamere erano state acquistate ma non erano inutilizzabili a causa del mancato accordo con i sindacati.

I finanzieri hanno segnalato due dipendenti della Normale, che hanno collaborato per far luce sul comportamento, mostrando anche documentazione a favore della loro posizione. Gli stessi sono stati condannati, per condotta gravemente colposa, dalla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana - al risarcimento del danno lesivo in favore dell’Istituto universitario che è estraneo ai fatti ed è parte lesa nell'istruttoria.