Cadono le ragazze del Castelfiorentino in casa del Porcari

Il Basket Castelfiorentino rincorre per 40 minuti, poi è costretto ad alzare le mani: 59-41 il finale a Porcari.

Non riesce il blitz esterno al Basket Castelfiorentino che nella sesta giornata di ritorno di serie C Femminile cade 59-41 in casa del Basket Femminile Porcari. Contro la quarta della classe le ragazze di Gianni Lazzeretti rincorrono per 40 minuti, in una gara di fatto mai seriamente in discussione.

Partenza sprint quella delle padrone di casa che, intenzionate a mettere subito le cose in chiaro, indirizzano il match nel primo quarto, chiuso sul 16-9. Una buona reazione castellana nel secondo periodo non basta a girare l’inerzia, con il vantaggio che varia di poco al riposo lungo (31-26). Un gap che Porcari affina al rientro dagli spogliatoi, quando piazza un nuovo mini break che spalanca le porte alla fuga locale e vale la doppia cifra di vantaggio: 46-32 alla terza sirena. Nella frazione finale le gialloblu tentano gli ultimi assalti, ma le padrone di casa hanno saldo il controllo e amministrano fino al quarantesimo.

Prossimo impegno venerdì 16 febbraio alle 21 al PalaGilardetti contro Gea Basketball.

BASKET FEMMINILE PORCARI – BASKET CASTELFIORENTINO 59-41

Tabellino: Bellantoni 3, Baldinotti 5, Dani, Caparrini 6, Moustakalle 4, Ancillotti 2, Banchelli 9, De Felice 5, Bandinelli 7, Sanesi ne, Costa ne. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 16-9, 31-26 (15-17), 46-32 (15-6), 59-41 (13-9)

Arbitri: Natucci di Bagni di Lucca.

Fonte: Abc Castelfiorentino