Centro di Raccolta Orentano, 150mila euro di interventi in vista del lotto 2

Sono partiti i lavori di adeguamento al Centro di Raccolta di Orentano.

L’intervento riguarda il completamento delle opere relative al trattamento degli scarichi idrici e la realizzazione di opere di ammodernamento del “Centro di Raccolta” ubicato nella frazione del Comune di Castelfranco di Sotto. Il Centro di Raccolta, di proprietà Comunale, è gestito dalla società GEOFOR S.p.A.

Il progetto prevede una serie di interventi che porteranno all’ammodernamento dell’impianto, quali: la sistemazione delle baie rifiuti per il deposito dei rifiuti (demolizione e ricostruzione muri, realizzazione pendenza e rimozione canaletta), il consolidamento e ripristino della scarpata sud (in corrispondenza dell'Area RAEE), l’adeguamento dell’ impianto di trattamento delle acque meteoriche e lo smaltimento dei serbatoi di prima pioggia esistenti, l’adeguamento dell’impianto elettrico e l’installazione di un sistema informatico per la gestione centralizzata dell’accesso e dei movimenti di scarico dei rifiuti presso l’isola ecologica.

L’importo dell’intervento è pari a circa 150mila euro, finanziato da ATO Toscana Costa per 40.000 € e la restante parte con risorse proprie del gestore GEOFOR S.p.A.

Ma gli interventi non finiscono qui perché è già in corso una progettazione Lotto 2 per reperire ulteriori risorse per un ulteriore miglioramento che preveda: la realizzazione di un marciapiede su retro delle baie alla rinfusa, la sostituzione della copertura della vecchia area RUP, la realizzazione di parcheggi e area cassonetti, la fresatura superficiale del piazzale e la realizzazione di un nuovo manto di usura, la realizzazione di una baia per il depositi ramaglie, la realizzazione di recinzioni perimetrali, la sistemazione dell’area a verde, una nuova piattaforma di pesatura e sbarra automatica e l’adeguamento dell’impianto di illuminazione.

"Da alcuni anni – dichiara il sindaco Gabriele Toti – abbiamo avviato delle azioni di miglioramento sui nostri centri di raccolta del capoluogo e di Orentano che presentavano alcune criticità. Lo abbiamo fatto anche grazie ai finanziamenti esterni che siamo riusciti a ottenere. Con il nuovo sistema informatico controlleremo con più efficacia tutte le persone che accedono e avremo modo di registrare i quantitativi e le tipologie dei rifiuti conferiti. Con questi nuovi lavori miglioriamo il decoro del CdR ed il servizio al cittadino come già fatto nel capoluogo".

"Il nostro Comune – afferma l’assessore all’ambiente, Federico Grossi – è uno dei pochi in tutto il circondario ad avere ben due centri di raccolta a servizio dei cittadini. Basti pensare che Comuni ben più grandi di noi ne hanno uno solo per tutto il Comune. Data la conformazione del nostro territorio comunale, è inevitabile garantire un centro di raccolta per tutti i cittadini delle frazioni. Questo intervento permetterà di avviare prossimamente il servizio di pesa dei rifiuti in ingresso così da premiare con eventuali sconti tutti i cittadini che conferiranno presso la stazione ecologica".

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa