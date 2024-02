Formazione degli infermieri: in arrivo tre corsi organizzati da Opi Firenze - Pistoia

Dalla musicoterapia al triage pediatrico fino al tanto dibattuto tema dell'interruzione volontaria di gravidanza. Sono in arrivo tre appuntamenti con la formazione organizzati dall'Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze – Pistoia.

Si parte lunedì 19 febbraio dalle 13.30 alle 18 nella sede fiorentina di Opi Firenze - Pistoia (via P. da Palestrina, 11 a Firenze) con il corso "Pillole di triage pediatrico" (5,2 crediti Ecm). Interverranno le dottoresse Leandra Iannarelli e Daniela Fedoce. Il corso fornisce le prime indicazioni basiche per una valutazione del paziente pediatrico che afferisce in Pronto Soccorso secondo i criteri del Triage globale. Lo scopo è stabilire la priorità di intervento inserendo il paziente nell'idoneo percorso diagnostico- terapeutico- assistenziale.

Nella Giornata Internazionale della donna, 8 marzo, ecco invece l’incontro su "Interruzione volontaria di gravidanza: aspetti etici e gestione integrata infermieristica ed ostetrica". Il corso si terrà sulla piattaforma Jmeet dalle 14.30 alle 18.30; la frequenza darà diritto a 6 crediti Ecm. Un appuntamento che si propone di promuovere la conoscenza e l’informazione riguardo agli aspetti etici, psicologici e gestionali dell’interruzione volontaria della gravidanza, regolata in Italia dalla legge n. 194 del 1978, "Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza", che sancisce le modalità del ricorso all'aborto volontario.

Ultimo appuntamento con il corso online, "Musicoterapia come strumento di supporto al processo di cura" (6 crediti Ecm) che si terrà martedì 26 marzo dalle 14.30 alle 18.30 sempre sulla piattaforma Jmeet. I medici Roberto Buonincontro, Valentina Fedele, Elian Moscato, Simona Borrelli, Pamela Bugetti, Patrizia Ambrosio parleranno della musicoterapia, disciplina basata sull'uso della musica come strumento educativo, riabilitativo o terapeutico. L’obiettivo è promuovere e definire la rilevanza della musicoterapia quale strumento di supporto nella presa in carico dei pazienti nei vari setting assistenziali.

Info e iscrizioni: opifipt.com

Fonte: Ufficio stampa Opi Firenze-Pistoia