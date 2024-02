Il legame di Diodato con la Toscana: il cantautore ha vissuto a Santa Croce

Il cantautore Diodato ha vissuto anni fa anche nel comprensorio del Cuoio. In particolare il dettaglio riguarda i santacrocesi, concittadini dell'artista per un periodo di tempo.

Vincitore del Festival di Sanremo nel 2020 con "Fai rumore", Antonio Diodato ha partecipato come cantante in gara anche alla 74esima edizione appena conclusa, con il brano "Ti muovi" piazzandosi al 13esimo posto in classifica.

Nato ad Aosta, il cantante ha un legame anche con la Toscana. A testimoniarlo anche il premio di Confartigianato Imprese Firenze "Artigiano delle Note e delle Emozioni", realizzato dal maestro artigiano fiorentino Paolo Penko e conferito proprio a Diodato per il suo rapporto con il capoluogo da diversi anni. Infatti, oltre ad aver animato il Capodanno fiorentino 2024 in piazza della Signoria, Diodato è stato il primo artista a suonare il pianoforte nel cortile di Palazzo Vecchio subito dopo la pandemia Covid, ospite del sindaco Dario Nardella.

Ma facendo ancora un passo indietro, l'artista nella sua vita ha vissuto anche a Santa Croce sull'Arno. A rivelarlo è lui stesso in un'intervista al Corriere della Sera dell'agosto 2023 nella quale, concentrandosi sugli anni precedenti all'inizio della carriera musicale, Diodato racconta di aver girato molte città in gioventù per il lavoro da commerciante di abbigliamento del padre. Tra i vari trasferimenti c'è stata appunto anche la cittadina in provincia di Pisa, nel comprensorio del Cuoio. Fino ai più recenti legami con la Toscana, dati anche dalle sue esibizioni.

Concluso Sanremo, Diodato inizierà quest'anno il suo primo tour nei teatri, con debutto proprio in Toscana. Gli appuntamenti nella regione saranno il 28 settembre al teatro Moderno di Grosseto con la data zero. Tra tutti i concerti sparsi per l'Italia c'è anche Firenze, che già più volte lo ha visto protagonista: la data del tour è il 29 ottobre al teatro Verdi.