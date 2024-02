In 50 vandalizzano il bar di un campo da calcio

Ben 50 ragazzi hanno vandalizzato il bar dell'Audace Legnaia in via del Pollaiolo ieri sera. L'allarme è stato dato da uno dei soci, attorno alle 22. All'arrivo delle volanti, i ragazzi erano già scappati portando via casse di birra e prodotti alimentari per 300 euro di valore. La banda ha danneggiato il ristoro prima della fine di una partita di calcio, saccheggiando il bar e rompendo un seggiolino della tribuna. In più sarebbe stata insultata anche una passante durante la fuga. La polizia indaga.