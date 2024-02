Lineapelle Designers Edition, 6 sfilate con 12 brand a Milano e Rho

Lineapelle Designers Edition, manifestazione nata per supportare e valorizzare la pelle e le sue applicazioni più originali e creative, arriva alla quinta edizione con un fitto calendario di eventi che avranno luogo dal 20 al 25 Febbraio 2024, in concomitanza con la Milano Fashion Week e l’edizione 103 di Lineapelle (Fiera Milano Rho – 20/22 febbraio 2024).

Dodici i brand e le griffe che presenteranno le loro collezioni di abbigliamento o accessori tra Spazio Lineapelle, nel cuore di Milano (Piazza Giuseppe Tomasi di Lampedusa) e Fiera Milano Rho durante Lineapelle, dove verranno organizzate sfilate all’interno di un’area dedicata di oltre 1.000 mq al Padiglione 24.

La manifestazione, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Milano , ha come obiettivo quello di presentare al pubblico un’ampia rassegna di interpretazioni creative della pelle e di quanto questo materiale sia unico e iconico, versatile e inimitabile e adatto a tutte le tendenze della moda. A cimentarsi saranno designer dai differenti background e stili, supportati dalla filiera delle concerie italiane che realizzano lavorazioni straordinarie su questo materiale.

Le sei sfilate, aperte a tutti gli espositori e visitatori, si susseguiranno nelle tre giornate della manifestazione fieristica mentre le sei presentazioni ospitate a Spazio Lineapelle si alterneranno nell’arco di sei giornate, tra moda, performance e sostenibilità.

Tre giornate dedicate ai 5 sensi a Lineapelle Designers Edition a Fiera Milano Rho.

Se le sfilate di moda, già per loro natura, appagano la vista, l’udito e il tatto di chi vi partecipa, per questa stagione Lineapelle Designers Edition regala agli ospiti una vera immersione nei 5 sensi.

Scent of a collection

Grazie alla collaborazione con Fragrans in Fabula, profumeria di nicchia nel cuore di Milano che propone una selezione di fragranze realizzate dai più grandi maestri profumieri, ciascun designer ha scelto un profumo particolare collegato, per note e atmosfere, alla propria collezione autunno-inverno, in modo tale da regalare a chi partecipa una suggestione anche olfattiva durante la sfilata.

Old Fashioned Taste

E per soddisfare anche il gusto, alla fine di ogni sfilata gli ospiti potranno degustare l’intramontabile Old Fashioned, cocktail firmato Woodford Reserve Straight Bourbon Whiskey, che affonda le sue radici nel cuore del Kentucky nel primo decennio dell’800.

“Lineapelle Designers Edition celebra la pelle. Racconta la sua bellezza e la sua versatilità. Dimostra la sua capacità di suscitare emozioni, di essere trasgressiva e di porsi, da sempre, come un materiale fondamentale per il mondo della moda, del lusso e del design. Ecco perché vogliamo supportare la creatività di coloro che utilizzano la pelle nelle loro collezioni in maniera esemplare. Da qualche stagione abbiamo iniziato a collaborare con stilisti e brand dagli stili differenti e oggi presentiamo una vera e propria manifestazione dedicata. Ci auguriamo che queste espressioni rappresentino uno stimolo per tutti i creativi.” – dichiara Fulvia Bacchi, Amministratore Delegato Lineapelle e Direttore Generale UNIC - Concerie Italiane.

Fonte: Lineapelle