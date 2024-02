Martedì Grasso al Carnevale di Viareggio, premio Burlamacco d'Oro per la Gialappa's

Martedì Grasso super, domani 13 febbraio, con il Quarto Corso Mascherato del Carnevale di Viareggio 2024 che inizierà alle ore 15. Sui Viali a Mare tornano protagoniste le opere allegoriche realizzate dagli artisti del Carnevale: 9 carri di prima categoria, 4 di seconda, 8 mascherate in gruppo e 8 isolate, insieme alle pedane aggregative fuori concorso.

IN DIRETTA TELEVISIVA SU RAI3

La telecronaca del Corso Mascherato sarà trasmessa in diretta televisiva nazionale su Rai3. Torna il consueto appuntamento con lo speciale del TGR a cura del condirettore Carlo Fontana. Federico Monechi e Andrea Marotta, con i loro ospiti, si immergeranno nella magia del Carnevale per raccontare il clima di festa e lo spettacolo proposto dalle opere allegoriche. La trasmissione di un’ora inizierà alle ore 15,25.

Al Corso partecipano anche la mascherata fuori concorso “Il Carnevale è più animato con la eco-band di Cartoon Network e Boomerang!” e la pedana di radio m2o con l’animazione musicale dei dj e speaker della radio partner del Carnevale 2024. All’interno del Corso, in piazza Mazzini, i bambini potranno trovare lo stand Esselunga con un laboratorio dedicato all’educazione alimentare. Mentre in zona Royal è allestito lo stand Kinder per giocare e divertisti con la pentolaccia.

Durante l’uscita dei carri dalla Cittadella sarà possibile visitare il Museo del Carnevale aperto dalle 9 alle 13.

PREMIO BURLAMACCO D’ORO ALLA GIALAPPA’S BAND

Sarà consegnato domani alle ore 12 presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani” il Premio Burlamacco d’Oro alla Gialappa’s band, trasformisti imprevedibili e divertenti della tv italiana. Le voci di Giorgio Gherarducci e Marco Santin sono entrate nell’immaginario del pubblico italiano, accompagnando i programmi più disparati. Voci che hanno fatto da spalla ai più famosi conduttori della tv con una comicità dirompente, raccontando la cronaca e l’attualità in modo alternativo, scanzonato, libero, proprio come il Carnevale di Viareggio. Marco Santin, veronese figlio di Federico Santin, noto illustratore di libri per ragazzi, oltre al lavoro con la Gialappa's Band, ha condotto programmi radiofonici di grande successo. Giorgio Gherarducci milanese è il figlio del noto giornalista sportivo Mario Gherarducci e fratello di Giampaolo. Oltre a far parte del noto trio, ha avuto per qualche tempo, a partire dal 2010, una rubrica cinematografica su "Rolling Stone Italia", dopo aver apposto la sua firma anche ad alcune sceneggiature. Ha lavorato per un periodo a R101, con un programma tutto suo trasmesso dal lunedì al venerdì.

Il Burlamacco d’Oro è il prestigioso premio della Fondazione Carnevale ed è parte integrante della storia del Carnevale di Viareggio. Istituito nel 1998 è intitolato alla maschera simbolo della manifestazione, Burlamacco, e rappresenta il riconoscimento della Città di Viareggio a uomini ed artisti straordinari. Viene destinato ogni anno a personaggi maschili del mondo dello spettacolo e dei media i cui percorsi artistici richiamano le caratteristiche salienti della manifestazione.

“VIAREGGIO IN MASCHERA” E IL MANIFESTO 2025

Domani nel corso della cerimonia di premiazione verranno presentati la nuova edizione di “Viareggio in Maschera”, la rivista ufficiale che esce dal 1921 e che contiene il racconto fotografico dell’edizione 2024, ed il manifesto del Carnevale 2025.

TOSCANA DELLE DONNE, AL CARNEVALE VIAREGGIO

SI PUÒ FIRMARE PER LA LIBERAZIONE DI NARGES MOHAMMADI

Carnevale di Viareggio significa anche battaglie per i diritti. In questa occasione Oxfam, al fianco della Regione Toscana, rilancia l’appello per la liberazione di Narges Mohammadi, appello che la Toscana delle Donne – il progetto voluto dal Presidente della Regione Eugenio Giani e ideato e curato da Cristina Manetti, capo di Gabinetto del Presidente - ha presentato e aperto a novembre scorso durante la sua seconda edizione. Domani al Corso, nei pressi dell’area Hospitality, sarà presente un tavolo per la sottoscrizione dell’appello per la liberazione di Narges Mohammadi.

La Toscana delle donne è anche una mostra fotografica accolta al Museo del Carnevale, nell’Espace Gilbert. Un percorso che vede protagonisti volti di donne ritratti in un momento della loro quotidianità al lavoro. Un mosaico di storie che si rincorrono tra eredità di saperi e sapori, ricerca di un istante, immortalate dal celebre fotoreporter Massimo Sestini, vincitore, tra gli altri, del World Press Photo nel 2015.

PREMIO FUNARI, GIORNALAIO DELL’ANNO 2024

Dopo il successo delle prime due edizioni, Libero produzioni, con Marco Falorni e Andrea Frassoni, rispettivamente produttore e autore degli ultimi programmi di Funari, insieme alla Fondazione Carnevale di Viareggio continuano a rendere omaggio a uno dei protagonisti televisivi più innovativi e amati del piccolo schermo attraverso il Premio Gianfranco Funari – Il Giornalaio dell’anno 2024. Il premio, fin dalla sua prima edizione, ha scelto Viareggio come sede della consegna, per quel linguaggio satirico e allegorico che caratterizzava la tv di Funari e che è alla base delle costruzioni degli artisti del Carnevale.

Nella scorsa edizione furono premiati l’anchorman Rosario Fiorello e i giornalisti Serena Bortone e Diego “Zoro” Bianchi. Quest’anno saranno premiati Antonio Ricci, già Burlamacco d’Oro nel 2003, Barbara d’Urso e Valerio Lundini.

La scelta dei vincitori è stata effettuata da un ristretto panel di valutazione composto da professionisti, collaboratori ed estimatori che negli anni hanno conosciuto Funari e lavorato al suo fianco: la moglie Morena Zapparoli Funari, il regista storico Ermanno Corbella, i giornalisti Gianni Barbacetto, Francesco Specchia, Marco Falorni e Andrea Frassoni. A ritirare il premio, domani sul palco di piazza Mazzini alle ore 14,30 sarà Antonio Ricci.

CONCORSO PER LE SCUOLE

Saranno consegnati domani i premi alle scuole che hanno partecipato al progetto della Fondazione Carnevale, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Lucca e Massa Carrara, dal titolo “La mela, il Carnevale e l’ambiente”. Per la scuola dell’infanzia saranno premiate le sezioni A, B e C della scuola “Serafino Beconi” di Torre del Lago. Per le primarie è vincitrice la 3A della scuola “Leone Sbrana” di Viareggio, per la secondaria hanno vinto le classi 1° e 2° dell’IC Puccini di Pescaglia. Infine per le scuole superiori ha vinto la 2° SA dell’ISI Marconi di Seravezza. I riconoscimenti verranno consegnati domani alle 14,15 in piazza Mazzini.

RADIO M2O IN PIAZZA MAZZINI

In piazza Mazzini l’appuntamento con dj e speaker di radio m2o è a partire dalle ore 13,30 con l’animazione musicale.

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DELLE COSTRUZIONI ALLEGORICHE

Anche domani è possibile partecipare alla visita guidata all’interno del circuito del Carnevale per scoprire i temi delle opere allegoriche di prima categoria. Il ritrovo è in piazza Mazzini, zona fontana, alle ore 14. La visita dura un’ora. Il biglietto costa 5 euro, oltre al biglietto di ingresso. (Prenotazione obbligatoria: 342 9207959).

CARNEVALDARSENA

Dopo il Corso Mascherato l’appuntamento è al CarnevalDarsena. Dalle 19 musica e cucine aperte.

PROSSIMI CORSI MASCHERATI

Il Carnevale di Viareggio 2024 continua, dopo il Martedì Grasso, con i Corsi Mascherati in programma domenica 18 e sabato 24 febbraio.

Fonte: Carnevale di Viareggio